NASA, Apollo görevlerinde sorun yaratan Ay tozunu Dünya’daki hava kirliliği ile mücadele kullanıyor

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞIYOR, HER DAKİKA ÖLÇÜM YAPABİLİYOR

NASA ve Lunar Outpost tarafından geliştirilen "Canary-S" adlı yeni sensörün, güneş enerjisi ve hücresel teknolojiyi kullanarak veri ileten bir pil ile çalıştığı aktarıldı. Böylelikle, Canary-S her dakika yeni ölçüm yapıyor ve verileri güvenli bir buluta gönderiyor; ardından görüntülenmek ve analiz edilmek üzere Lunar Outpost'un kontrol paneline veya müşterilerinin veritabanlarından birine yüklenebiliyor.