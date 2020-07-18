NASA astronotları dünyaya dönüyor

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX’in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattığı NASA’nın Crew Dragon ekibi Chris Cassidy ve Bob Behnken’in dünyaya dönüş tarihi 2 Ağustos olarak açıklandı.

DHA 18.07.2020 - 17:23

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ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX’in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattığı NASA’nın Crew Dragon ekibi Chris Cassidy ve Bob Behnken’in dünyaya dönüş tarihi 2 Ağustos olarak belirlendi. 

NASA astronotları dünyaya dönüyor - 2

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekibin dönüşünde hava durumunun da göz önüne alınacağı, tarihte değişiklik olabileceğini ifade etti.

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi (NASA) astronotları Chris Cassidy ve Bob Behnken, sancak kafesindeki iki güç kanalından birinde mevcut olan nikel-hidrojen pilleri yeni lityum-iyon pillerle değiştirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışında 2 gün önce yürüyüşe çıkmıştı.

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Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi 30 Mayıs'ta başarı ile gerçekleştirilmişti.
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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve California merkezli SpaceX firması tarafından uygulamaya konulan tarihi fırlatılış, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden ABD doğu saati ile 15.22'de (TSİ 22.22) yapılmıştı.
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İş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu Kaliforniya merkezli SpaceX firması, Crew Dragon kapsülünü inşa ve test etmek için 6 yıl çaba harcamıştı.

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