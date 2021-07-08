NASA Başkanı’ndan “UFO” açıklaması: Uzaylılar bizimle iletişim kuracak

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Başkanı Bill Nelson, evrende insanlardan başka akıllı varlıkların olduğuna inandığını ve dünya ile iletişime geçeceklerini açıkladı. NASA'nın dünya dışı yaşama ilişkin çalışmalarını yıllardır sürdürdüğünü aktaran Nelson, ayrıca ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından geçen ay yayınlanan UFO raporunun gizli versiyonunu gördüğünü belirterek, uzaylıların varlılığının açık bir gerçekliğe işaret ettiğini söyledi.

ntv.com.tr 08.07.2021 - 14:59

NASA Başkanı’ndan “UFO” açıklaması: Uzaylılar bizimle iletişim kuracak - 1

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Başkanı ve eski astronot Bill Nelson, dünya dışı yaşama ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

NASA Başkanı’ndan “UFO” açıklaması: Uzaylılar bizimle iletişim kuracak - 2

78 yaşındaki Nelson, CNBC'den Shepard Smith'e verdiği demeçte, uzaylıların varlığının yüksek bir ihtimal taşıdığını söyleyerek, gerekçe olarak evrenin yaşını ve genişliğini gösterdi:

NASA Başkanı’ndan “UFO” açıklaması: Uzaylılar bizimle iletişim kuracak - 3

"EVREN ÇOK GENİŞ VE YAŞLI"

“13,5 milyar yıllık ve çok büyük bir evrene sahipseniz, bir Güneş’e ve bizimki gibi bir atmosfere sahip başka bir gezegen için başka bir şans var mı? Bu sorunun yanıtı benim için 'evet'. Bu yüzden, uzaydan , akıllı bir yaşam olduğuna dair bir işaret alacağımızı düşünüyorum.”

NASA Başkanı’ndan “UFO” açıklaması: Uzaylılar bizimle iletişim kuracak - 4

"DÜNYA DIŞI YAŞAM ARAYIŞINA YILLARDIR DAHİLİZ"

Bununla birlikte, NASA'nın Astrobiyoloji programına atıfta bulunan Nelson, kurumun dünya dışı yaşam arayışına yıllardır dahil olduğunu belirtti. 

NASA Başkanı’ndan “UFO” açıklaması: Uzaylılar bizimle iletişim kuracak - 5

NASA Başkanı “Mars'ta, diğer gezegenlerde ve  kozmosta yaşam arıyoruz. Yaşanabilir bir atmosfere sahip gezegenlere sahip diğer güneşleri belirlemeye çalışıyoruz. NASA'nın Ingenuity helikopteri, şu anda Kızıl Gezegende ve misyonun hedeflerinden biri olarak fosilleşmiş yaşam kanıtları arıyor” dedi.

NASA Başkanı’ndan “UFO” açıklaması: Uzaylılar bizimle iletişim kuracak - 6

PENTAGON RAPORU'NUN GİZLİ VERSİYONUNU GÖRDÜM: AÇIKÇA İNANIYORUM

Öte yandan Nelson'ın konuyla ilgili yorumları, iki haftadan kısa bir süre içinde ikinci kez insanların evrende yalnız olmayabileceğini gündeme getirdi. Pentagon'un geçen ay tanımlanamayan hava olaylarıyla (UFO) ilgili raporunun yayınlanmasından sonra Nelson, raporun gizli versiyonunu gördüğünü ve 'orada açıkça bir şey olduğuna' inandığını söyledi.

NASA Başkanı’ndan “UFO” açıklaması: Uzaylılar bizimle iletişim kuracak - 7

"UFO'LARIN DÜŞMAN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"

Nelson, Haziran ayı sonlarında CNN'e verdiği demeçte, "Biz, UFO’ların düşman olduğunu düşünmüyoruz, ancak evrenin çok büyük olduğunu unutmayın, NASA'da Dünya Dışı İstihbarat Arayışı adlı bir programımız var. Ama şimdiye kadar, akıllı bir şey ile kanıtlanmış bir iletişimimiz yok" dedi.

NASA Başkanı’ndan “UFO” açıklaması: Uzaylılar bizimle iletişim kuracak - 8

Diğer taraftan, Pentagon'dan 'tanımlanamayan hava fenomeni' (UAP'ler) konusunda uzun zamandır beklenen raporu, 2004 yılına kadar uzanan 144 gözlemden 143'ü için hiçbir açıklama getirmedi.

ABD MERAKLA BEKLENEN UFO RAPORUNU YAYINLADI

NASA Başkanı’ndan “UFO” açıklaması: Uzaylılar bizimle iletişim kuracak - 9

Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığı'ndan gelen ve gizliliği kaldırılan rapor, gizemli uçan cisimlerin doğasını belirlemek için yeterli veriye sahip olmadığını da ekledi.

NASA Başkanı’ndan “UFO” açıklaması: Uzaylılar bizimle iletişim kuracak - 10
Raporda, '21 vakada belirtilen 18 olayda, gözlemciler olağandışı UAP hareket kalıpları veya uçuş özellikleri bildirdiler. Bazı UAP'lerin havada rüzgarda sabit kaldığı, rüzgara karşı hareket ettiği, ani manevra yaptığı veya fark edilebilir bir itme aracı olmaksızın kayda değer bir hızla hareket ettiği görüldü. Az sayıda vakada, askeri uçak sistemleri, UAP gözlemleriyle ilişkili radyo frekansı (RF) enerjisini işledi” denildi.
NASA Başkanı’ndan “UFO” açıklaması: Uzaylılar bizimle iletişim kuracak - 11
NASA Başkanı’ndan “UFO” açıklaması: Uzaylılar bizimle iletişim kuracak - 12
NASA Başkanı’ndan “UFO” açıklaması: Uzaylılar bizimle iletişim kuracak - 13

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