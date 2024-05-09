Eski NASA çalışanı açıkladı: Dünya dışında yaşamın olabileceği 3 gezegen

PROXİMA CENTAURİ

Proxima Centauri, güneş sistemimize en yakın gezegenlerden biri. Yalnızca 4,25 ışıkyılı uzaklıkta olan Proxima Centauri b, ev sahibi yıldızıyla gelgit açısından kilitlenmiş durumda, bu da gezegenin bir tarafının sürekli aydınlık diğer tarafının ise karanlık olduğu anlamına geliyor.

Dr. Kaltenegger, bu durumu "güneşin asla batmadığı veya doğmadığı" bir gezegen olarak tanımlıyor.