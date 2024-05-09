Eski NASA çalışanı açıkladı: Dünya dışında yaşamın olabileceği 3 gezegen
Uzay misyonlarının başlangıcından bu yana en çok araştırılan konu Evrende yalnız mıyız? sorusu. Eski bir NASA çalışanı bu soruya cevap niteliğinde bir araştırmaya imza attı. Şimdiye kadar binlerce ötegezen keşfedildi ancak yeni araştırmalar dünya dışında yaşamın var olabileme ihtimali en yüksek üç gezegeni açıkladı. İşte o gezegenler.
Ahtapot benzeri yaratıklar tarafından yönetilen bir su dünyası, güneşin hiç doğmadığı, aydınlık ve karanlıkla bölünmüş bir gezegen ve gökten erimiş kayaların yağdığı bir lav cehennemi.
Bunlar bilim kurgu romanlarındaki yabancı dünyaların tasvirleri değil, bunlar şu anda uzaylıları barındırma olasılığı en yüksek olan "ötegezegenlerden" bazıları.