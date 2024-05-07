iPhone 17 sızdırıldı: Slim modeliyle birlikte gelebilir (iPhone 17 nasıl olacak, ne zaman gelecek?)

Apple iPhone 16 modelini henüz tanıtmadan iPhone 17 ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. ABD'li teknoloji şirketinin Asya'daki tedarik zincirindeki bazı kaynaklara göre iPhone 17'ye dair donanımsal ve tasarımsal bazı bilgiler sızdırıldı. Şirketin gelecek yıldan itibaren iPhone modelleri arasına "Slim" tasarımını da ekleyeceği öne sürüldü. Peki iPhone 17 nasıl olacak, ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar...

iPhone 17 sızdırıldı: Slim modeliyle birlikte gelebilir (iPhone 17 nasıl olacak, ne zaman gelecek?) - 1

SLIM MODELİYLE BİRLİKTE GELECEK

Apple'ın gözdesi iPhone serisinin 16 modelleri önümüzdeki Eylül ayında tüm kullanıcılar için çıkış yapacak.

MacRumors'un Asya tedarikçisi ve Apple analisti Jeff Pu'ya dayandırdığı haberine göre, iPhone 17'nin bazı donanımsal ve tasarımsal özellikleri sızdırılırken, gelecek yıl iPhone modelleri arasında "Slim" tasarımını da görebileceğimiz öne sürüldü.

Pu, bu yeni Slim modelinin 6,6 inç ekrana sahip olacağını iddia ediyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

iPhone 17 sızdırıldı: Slim modeliyle birlikte gelebilir (iPhone 17 nasıl olacak, ne zaman gelecek?) - 2

EKRAN BOYUTLARI

iPhone 17 serisinin geri kalanına gelince, Pu, iPhone 17'nin 6,1 inç ekrana, iPhone 17 Pro'nun 6,3 inç ekrana ve iPhone 17 Pro Max'in 6,9 inç ekrana sahip olacağını iddia ediyor.

Bu, iPhone 16 serisinden beklediğimiz boyutlarla uyumlu, bu nedenle ekran boyutu değişecek olan yalnızca iPhone 17 Slim olabilir.

iPhone 17 sızdırıldı: Slim modeliyle birlikte gelebilir (iPhone 17 nasıl olacak, ne zaman gelecek?) - 3

DİNAMİK ADA DARALTILIYOR

iPhone 17 Pro Max'in ayrıca "daraltılmış bir Dinamik Ada "ya sahip olacağı söylenirken, diğer üç telefonun alıştığımız Dinamik Ada'ya sadık kalacağı kaydedildi.

Bu küçültülmüş boyutun, Face ID sensörünün boyutunu küçültebilecek yeni bir "metalens" teknolojisinden kaynaklandığı düşünülüyor.

iPhone 17 sızdırıldı: Slim modeliyle birlikte gelebilir (iPhone 17 nasıl olacak, ne zaman gelecek?) - 4

DAHA YÜKSEK RAM VE KAMERA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Aynı raporda iPhone 17 ve iPhone 17 Slim'in 8GB RAM ve A18 ya da A19 çipine sahip olacağı, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in ise 12GB RAM ve A19 Pro yonga setine sahip olacağı belirtiliyor.

Referans olması açısından, şu anda standart modellerde 6GB RAM bulunurken, Pro modellerde 8GB bulunuyor.

iPhone 16 serisiyle birlikte, dört telefonun da 8GB RAM'e sahip olacağı söyleniyor.

ÖN KAMERA 24MP OLACAK

Son olarak, dört iPhone 17 modelinin de mevcut telefonlardaki 12MP'den 24MP'lik bir ön kameraya sahip olacağı söyleniyor.

iPhone 17 sızdırıldı: Slim modeliyle birlikte gelebilir (iPhone 17 nasıl olacak, ne zaman gelecek?) - 5

ÇİZİLMEYE DAYANIKLI VE YANSIMA ÖNLEYİCİ EKRAN

ABD'li teknoloji devinin iPhone 17 modellerinde çizilmeye karşı dayanıklı ve yeni bir yansıma önleyici ekran kullanacağı da öne sürüldü.

Böylelikle yeni iPhone modelleri çizilmelere ve hasarlara karşı daha dirençli hale gelirken ekran yansıma önleyici özellik sayesinde gün ışığında cihaz kullanımı daha işlevsel olacak.

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