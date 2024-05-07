iPhone 17 sızdırıldı: Slim modeliyle birlikte gelebilir (iPhone 17 nasıl olacak, ne zaman gelecek?)

Apple iPhone 16 modelini henüz tanıtmadan iPhone 17 ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. ABD'li teknoloji şirketinin Asya'daki tedarik zincirindeki bazı kaynaklara göre iPhone 17'ye dair donanımsal ve tasarımsal bazı bilgiler sızdırıldı. Şirketin gelecek yıldan itibaren iPhone modelleri arasına "Slim" tasarımını da ekleyeceği öne sürüldü. Peki iPhone 17 nasıl olacak, ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar...