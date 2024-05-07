iPhone 17 sızdırıldı: Slim modeliyle birlikte gelebilir (iPhone 17 nasıl olacak, ne zaman gelecek?)
Apple iPhone 16 modelini henüz tanıtmadan iPhone 17 ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. ABD'li teknoloji şirketinin Asya'daki tedarik zincirindeki bazı kaynaklara göre iPhone 17'ye dair donanımsal ve tasarımsal bazı bilgiler sızdırıldı. Şirketin gelecek yıldan itibaren iPhone modelleri arasına "Slim" tasarımını da ekleyeceği öne sürüldü. Peki iPhone 17 nasıl olacak, ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar...
SLIM MODELİYLE BİRLİKTE GELECEK
Apple'ın gözdesi iPhone serisinin 16 modelleri önümüzdeki Eylül ayında tüm kullanıcılar için çıkış yapacak.
MacRumors'un Asya tedarikçisi ve Apple analisti Jeff Pu'ya dayandırdığı haberine göre, iPhone 17'nin bazı donanımsal ve tasarımsal özellikleri sızdırılırken, gelecek yıl iPhone modelleri arasında "Slim" tasarımını da görebileceğimiz öne sürüldü.
Pu, bu yeni Slim modelinin 6,6 inç ekrana sahip olacağını iddia ediyor.