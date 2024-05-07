Apple, "Let Loose" etkinliğinde yeni iPad modellerini tanıttı: iPad Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu
Apple, bugün düzenlediği "Let Loose" etkinliğiyle birlikte M4 işlemcili ve OLED ekrana sahip iPad Pro ile birlikte farklı boyut seçenekleri olan yenilenmiş ve M2 çipe sahip iPad Air cihazlarını tanıttı. Peki yeni iPad modelleri Türkiye'de ne kadara satılacak? İşte ayrıntılar...
Apple, düzenlediği "Let Loose" etkinliğiyle birlikte yeni iPad Pro ve Air modellerini tanıttı.
İşte ABD'li teknoloji şirketinin etkinlikte yaptığı tüm duyurular;