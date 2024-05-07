Apple, "Let Loose" etkinliğinde yeni iPad modellerini tanıttı: iPad Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu

Apple, bugün düzenlediği "Let Loose" etkinliğiyle birlikte M4 işlemcili ve OLED ekrana sahip iPad Pro ile birlikte farklı boyut seçenekleri olan yenilenmiş ve M2 çipe sahip iPad Air cihazlarını tanıttı. Peki yeni iPad modelleri Türkiye'de ne kadara satılacak? İşte ayrıntılar...

Apple, "Let Loose" etkinliğinde yeni iPad modellerini tanıttı: iPad Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu - 1

Apple, düzenlediği "Let Loose" etkinliğiyle birlikte yeni iPad Pro ve Air modellerini tanıttı.

İşte ABD'li teknoloji şirketinin etkinlikte yaptığı tüm duyurular;

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Apple, "Let Loose" etkinliğinde yeni iPad modellerini tanıttı: iPad Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu - 2

IPAD AIR

Apple ilk olarak yenilenen iPad Air modelini tanıttı.

Yeni iPad Air'in en önemli özelliği artık iki farklı boyuta sahip olması. Müşteriler 11 inç ekran ve 13 inç ekran arasında seçim yapabilecek.

Bu modelde M2 çip kullanılırken, kamera da iPad'i yatay tuttuğunuzda daha doğal görünecek şekilde hareket ettirildi.

Şimdiye kadar iPad'in kamerası dikey kenardaydı, bu da görüntülü görüşme yaparken iPad'i dikey moda almanız gerektiği anlamına geliyordu.

Eğer iPad'inizi bir dizüstü bilgisayar gibi yatay moda alırsanız, garip ve hoş olmayan bir açı ortaya çıkıyordu. Yeni iPad Air modelleri bu sorunu çözüyor.

Alüminyum gövde için mavi, mor, yıldız ışığı ve uzay grisi olmak üzere dört renk seçeneği var.

Apple, "Let Loose" etkinliğinde yeni iPad modellerini tanıttı: iPad Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu - 3

IPAD AIR TÜRKİYE'DE NE KADAR?

Her iki model de 128GB depolama alanıyla başlıyor ve artık 1TB'a kadar depolama alanına sahip olabileceksiniz.

Apple, "Let Loose" etkinliğinde yeni iPad modellerini tanıttı: iPad Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu - 4
Apple, "Let Loose" etkinliğinde yeni iPad modellerini tanıttı: iPad Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu - 5

OLED EKRANLI IPAD PRO

Apple ayrıca yeni 11 inç ve 13 inç iPad Pro'yu duyurdu.

Yeni iPad  Pro, 5,1 mm ile şu ana kadarki en ince Apple ürünü.

Yeni tabletler, daha zengin kontrast ve parlaklık sunan OLED ekranlara sahip ve daha ince yeni bir tasarım içerisinde yer alıyor.

Apple, "Let Loose" etkinliğinde yeni iPad modellerini tanıttı: iPad Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu - 6

2022 IPAD PRO VS 2024 IPAD PRO

Apple'ın LCD'den OLED'e geçme kararı sayısız avantajı da beraberinde getiriyor. iPad Pro artık çok daha yüksek kontrast kapasitesine sahip olacak ve video izlerken mükemmel siyah seviyelerine ve daha fazla sürükleyiciliğe olanak tanıyacak.

Apple, fotoğrafta görüldüğü üzere 2022 iPad Pro (solda) 2024 iPad Pro (sağda) karşılaştırdı.

Apple, "Let Loose" etkinliğinde yeni iPad modellerini tanıttı: iPad Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu - 7

Ayrıca OLED piksel başına parlaklık hassasiyeti sağladığından, yaratıcı profesyonellerin/sanatçıların artık parlak içeriğin ekrandaki karanlık alanlara taşması anlamına gelen çiçeklenme sorunuyla uğraşmasına gerek kalmayacak.

Apple, "Let Loose" etkinliğinde yeni iPad modellerini tanıttı: iPad Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu - 8

M4 ÇİPİYLE BİRLİKTE GELİYOR!

Ayrıca, iPad Pro artık gücünü M4 çipten alıyor.

Yeni tabletler, daha zengin kontrast ve parlaklık sunan OLED ekranlara sahip ve önemli ölçüde daha küçük ve daha hafif olan yeni ve daha ince tasarıma sahip.

Yeni iPad Pro cihazlar 11 inç 5,3 mm ve 13 inç 5,1 mm inceliğinde, Apple'ın söylediğine göre bu da onu şimdiye kadar yarattıkları en ince ürün yapıyor.

Yeni iPad Pro OLED ekran, eski mini-LED panellere kıyasla daha parlak vurgular ve daha derin siyahlarla 1600'e kadar en yüksek HDR parlaklığı sunuyor.

M4 çip, OLED ekranı çalıştırmaya yardımcı olan yeni bir ekran denetleyicisinin yanı sıra beklediğiniz CPU ve GPU ilerlemelerini de içeriyor.

Yeni 10 çekirdekli CPU, önceki M2 iPad Pro'ya kıyasla %50'ye varan CPU performansı sunuyor.

M4 işlemcinin ikinci nesil 3 nanometre üretim süreci üzerine inşa edildiği kaydedildi.

Apple, "Let Loose" etkinliğinde yeni iPad modellerini tanıttı: iPad Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu - 9

İPAD PRO TÜRKİYE FİYATI

iPad Pro 11 inç | 256 GB | 45.999 TL
iPad Pro 11 inç | 512 GB | 53.999 TL
iPad Pro 11 inç | 1 TB | 71.499 TL
iPad Pro 11 inç | 2 TB | 88.999 TL

iPad Pro 13 inç | 256 GB | 59.999 TL
iPad Pro 13 inç | 512 GB | 67.999 TL
iPad Pro 13 inç | 1 TB | 85.499 TL
iPad Pro 13 inç | 2 TB | 102.999 TL

Apple, "Let Loose" etkinliğinde yeni iPad modellerini tanıttı: iPad Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu - 10

İPAD AİR TÜRKİYE FİYATI

iPad Air 11 inç | 128 GB | 25.999 TL
iPad Air 11 inç | 256 GB | 29.999 TL
iPad Air 11 inç | 512 GB | 37.999 TL
iPad Air 11 inç | 1 TB | 45.999TL

iPad Air 13 inç | 128 GB | 34.999 TL
iPad Air 13 inç | 256 GB | 38.999 TL
iPad Air 13 inç | 512 GB | 46.999 TL
iPad Air 13 inç | 1 TB | 54.999 TL

Apple, "Let Loose" etkinliğinde yeni iPad modellerini tanıttı: iPad Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu - 11

APPLE PENCIL PRO

Apple, "Let Loose" etkinliğinde iPad modellerinin yanısıra tabletlerde kullanılan yeni Apple Pencil Pro modelini de tanıttı.

Apple Pencil'a en önemli güncelleme 2018'de geldi ve manyetik şarj özelliğini seriye ekledi.

Geçen yıl ise daha az özelliğe ve USB-C şarj özelliğine sahip daha ucuz bir model piyasaya sürülmüştü.

Apple, "Let Loose" etkinliğinde yeni iPad modellerini tanıttı: iPad Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu - 12

YALNIZCA YENİ MODELLERLE UYUMLU

Şimdi seriye bir Pro modeli ekleniyor. Yeni bir sensör, cihaza kullanıcıların fırçalar arasında geçiş yapmasını sağlayan bir sıkma işlevi ekliyor.

Ürüne dokunsal geri bildirim sağlayan bir dokunsal sensör de eklendi.

Apple, "Let Loose" etkinliğinde yeni iPad modellerini tanıttı: iPad Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu - 13

Apple Pencil Pro yalnızca yeni iPad Air ve iPad Pro ile uyumludur

Apple, "Let Loose" etkinliğinde yeni iPad modellerini tanıttı: iPad Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu - 14

YENİ MAGIC KEYBOARD 

Apple bugün iPad odaklı 'Let loose' etkinliğinde, ilk olarak 2020 yılında tanıtılan iPad'in Magic Keyboard'unun yeni bir versiyonunu duyurdu.

Bu yeni iPad klavye modeli, bir önceki modele göre profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarına daha uygun olarak tasarlandı.

Daha ince ve hafif olmasının yanı sıra daha büyük bir trackpad ve işlev satırıyla birlikte geliyor.

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