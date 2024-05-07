Apple, "Let Loose" etkinliğinde yeni iPad modellerini tanıttı: iPad Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu

IPAD AIR

Apple ilk olarak yenilenen iPad Air modelini tanıttı.

Yeni iPad Air'in en önemli özelliği artık iki farklı boyuta sahip olması. Müşteriler 11 inç ekran ve 13 inç ekran arasında seçim yapabilecek.

Bu modelde M2 çip kullanılırken, kamera da iPad'i yatay tuttuğunuzda daha doğal görünecek şekilde hareket ettirildi.

Şimdiye kadar iPad'in kamerası dikey kenardaydı, bu da görüntülü görüşme yaparken iPad'i dikey moda almanız gerektiği anlamına geliyordu.

Eğer iPad'inizi bir dizüstü bilgisayar gibi yatay moda alırsanız, garip ve hoş olmayan bir açı ortaya çıkıyordu. Yeni iPad Air modelleri bu sorunu çözüyor.

Alüminyum gövde için mavi, mor, yıldız ışığı ve uzay grisi olmak üzere dört renk seçeneği var.