NASA, Dünya'nın sonunun geleceği tarihi açıkladı

NASA'da araştırma yapan bir ekip artan Güneş radyasyonu nedeniyle Dünya'da yaşamın bir milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı.

ntv.com.tr 08.03.2021 - 07:37

NASA, Dünya'nın sonunun geleceği tarihi açıkladı - 1
NASA'da yaşamın sonuna ilişkin tarih verdi.
NASA, Dünya'nın sonunun geleceği tarihi açıkladı - 2
Bir araştırma ekibi Güneş'in zamanla Dünya'daki oksijeni tüketerek yeryüzünün yaşanamaz hale geleceğini tespit etti.
NASA, Dünya'nın sonunun geleceği tarihi açıkladı - 3
Araştırma ekibinin sonuçlarına göre Dünya'nın sonunun gelmesine bir milyar yıl var.
NASA, Dünya'nın sonunun geleceği tarihi açıkladı - 4
Yayımlanan makalereye göre, Güneş ışınları nedeniyle yerküre oksijenleşiyor. Ancak oldukça yavaş olan bu süreç günlük yaşamı etkilemiyor.
NASA, Dünya'nın sonunun geleceği tarihi açıkladı - 5
Yapılan modellemede günümüzden tam 1 milyar yıl sonra yani tarihler 1,000,002,021'i gösterdiğinde oksijen miktarı yaşanamayacak seviyelere inecek.
NASA, Dünya'nın sonunun geleceği tarihi açıkladı - 6
Araştırma ekibinden Kazumi Ozaki, geliştirdikleri modeli 400 bin kez çalıştırdıklarını söyledi.
NASA, Dünya'nın sonunun geleceği tarihi açıkladı - 7
Dünya yaklaşık 2.5 milyar yıl önce oksijen zengini bir gezegen olmuştu.
NASA, Dünya'nın sonunun geleceği tarihi açıkladı - 8
1 MİLYAR YILA KALMAZ

Oksijensizleşmeye bir milyar yıl var ancak insanlığın önündeki en büyük tehlike küresel ısınma ve beraberinde getirdiği iklim değişikliği.
NASA, Dünya'nın sonunun geleceği tarihi açıkladı - 9
Covid-19'un getirdiği kısa süreli normalleşme etkisini yitirdi. Karbon salınımı Covid-19 öncesi dönemlere geri döndü.
NASA, Dünya'nın sonunun geleceği tarihi açıkladı - 10
Dünya sanayi öncesi döneme göre 1.5 derece daha sıcak.
NASA, Dünya'nın sonunun geleceği tarihi açıkladı - 11
NASA, Dünya'nın sonunun geleceği tarihi açıkladı - 12
NASA, Dünya'nın sonunun geleceği tarihi açıkladı - 13

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