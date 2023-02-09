NASA duyurdu: Mars'ta suyun varlığına dair en güçlü kanıt bulundu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "Curiosity" isimli uzay aracı, Mars'ın oldukça kuru olduğu tahmin edilen bölgesinde eski bir gölün varlığına ilişkin izlere rastladı. NASA, yeni keşfin Kızıl Gezegen'deki suyun varlığına dair elde edilen en kuvvetli kanıtı ortaya çıkardığını açıkladı.

NASA duyurdu: Mars'ta suyun varlığına dair en güçlü kanıt bulundu - 1

NASA, uzay aracı Curiosity'nin 2012'den beri keşif gezisi yaptığı Mars'ta milyonlarca yıl önce var olmuş gölün oluşturduğu ve dalgaların kaya yüzeylerinde bıraktığı izleri anımsatan görüntüleri gönderdiğini duyurdu.

NASA duyurdu: Mars'ta suyun varlığına dair en güçlü kanıt bulundu - 2

California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda proje sorumlusu Ashwin Vasavada, yaptığı açıklamada, "Bu, tüm görevimiz boyunca su ve dalgaların varlığına dair elde edebildiğimiz en kuvvetli kanıt." ifadesini kullandı.

NASA duyurdu: Mars'ta suyun varlığına dair en güçlü kanıt bulundu - 3

Vasavada, görev boyunca birçok göl yatağında keşif yaptıklarını fakat bu netlikte dalga izlerine hiç rastlamadıklarını kaydetti.

NASA duyurdu: Mars'ta suyun varlığına dair en güçlü kanıt bulundu - 4

Curiosity'nin bulunduğu alanın Mars'ın daha kuru hale geldiği zamanda oluştuğuna işaret eden Vasavada, bu durumun oldukça dikkat çekici olduğunu söyledi.

NASA duyurdu: Mars'ta suyun varlığına dair en güçlü kanıt bulundu - 5

MOUNT SHARP'TA BULUNMUŞ EN GENÇ YAPI

Uzay aracının, Mars'ta daha önce de göllerin varlığına ilişkin deliller bulduğu ancak bu yeni gelişme ile Gale Krateri'nde suyun varlığına dair böylesine kuvvetli bir kanıtın NASA bilim insanlarını şaşırttığı öne sürüldü.

NASA duyurdu: Mars'ta suyun varlığına dair en güçlü kanıt bulundu - 6

Ayrıca 5 bin metre yüksekliğindeki "Mount Sharp (Keskin Dağ)" adı verilen dağın eteklerinde keşif gezisini sürdürdüğü kaydedilen uzay aracının, meydana gelen heyelanların araba büyüklüğündeki kaya ve taş parçalarını bir vadinin aşağısına sürüklediğini tespit ettiği bildirildi.

Ortaya çıkan yığının, "Mount Sharp'ta tespit edilmiş en genç yapı" olduğu düşünülüyor.

NASA duyurdu: Mars'ta suyun varlığına dair en güçlü kanıt bulundu - 7

Keşfin bugüne kadar suyun varlığına dair görülmüş en son kanıt olduğunu belirten Vasavada, "Bu keşif, Mount Sharp'ın ulaşamadığımız yüksek noktalarını incelememize olanak sağlayacak." ifadesini kullandı.

NASA duyurdu: Mars'ta suyun varlığına dair en güçlü kanıt bulundu - 8

Keşfe ilişkin NASA'dan yapılan açıklamada, en eski katmanların en altta, en yeni katmanların en üstte olduğu Mount Sharp'ın, bilim insanları için bir tür "Mars zaman çizelgesi" işlevi gördüğü belirtildi.

Açıklamada, Mount Sharp'ın bu özelliğinin, bilim insanlarına Mars'ın geçmişte Dünya'ya benzer şekilde daha sıcak bir iklime ve bol miktarda suya sahip bir gezegenden dondurucu çöle nasıl evrildiğini incelemeleri için imkan sağladığı kaydedildi.

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