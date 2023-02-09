NASA duyurdu: Mars'ta suyun varlığına dair en güçlü kanıt bulundu

Keşfe ilişkin NASA'dan yapılan açıklamada, en eski katmanların en altta, en yeni katmanların en üstte olduğu Mount Sharp'ın, bilim insanları için bir tür "Mars zaman çizelgesi" işlevi gördüğü belirtildi.



Açıklamada, Mount Sharp'ın bu özelliğinin, bilim insanlarına Mars'ın geçmişte Dünya'ya benzer şekilde daha sıcak bir iklime ve bol miktarda suya sahip bir gezegenden dondurucu çöle nasıl evrildiğini incelemeleri için imkan sağladığı kaydedildi.