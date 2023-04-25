NASA duyurdu: Mars’taki sismik dalgalar ilk kez tespit edildi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA)Mars’a sismik araştırma için gönderdiği InSight uzay aracı amacına ulaştı. InSight, Kızıl Gezegen'deki sismik dalgaları ilk kez tespit etti. Söz konusu durum, insanların Mars'taki depremleri ve tektonik hareketleri anlamasını sağlayarak Dünya ile benzer yanlarının keşfedilmesini sağlıyor.

NASA duyurdu: Mars’taki sismik dalgalar ilk kez tespit edildi - 1

Mars’ta gerçekleşen depremler ve gezegene düşen meteorların oluşturduğu sismik dalgalar, InSight tarafından saptanarak verileri toplandı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA duyurdu: Mars’taki sismik dalgalar ilk kez tespit edildi - 2

Proceedings National Academy of Science dergisinde yayımlanan çalışmada, bu veriler incelendi.

NASA duyurdu: Mars’taki sismik dalgalar ilk kez tespit edildi - 3

Araştırmacılar, sismik dalgaların kızıl gezegenin çekirdeği boyunca gerçekleşen yolculuğunu ve etkilerini analiz etti. Bunun, Mars’ın çekirdeğinin yoğunluğunu ve kimyasal bileşenlerini tahmin etmeye izin verdiği kaydedildi.

NASA duyurdu: Mars’taki sismik dalgalar ilk kez tespit edildi - 4

İncelemede, kızıl gezegenin çekirdeğinin oksijen ve sülfür gibi hafif elementlerin yanı sıra az miktarda hidrojen ve karbon içerdiği belirlendi.

NASA duyurdu: Mars’taki sismik dalgalar ilk kez tespit edildi - 5

"DÜNYA'NIN ÇEKİRDEĞİNİN KEŞFEDİLMESİNDEN SADECE 100 YIL SONRA"

Maryland Üniversitesi Jeoloji Bölümünden Doç. Dr. Vedran Lekic, "1906'da bilim adamları depremlerden kaynaklanan sismik dalgaların dünyanın içindeki yolcuğunu gözlemleyerek ilk defa dünyanın çekirdeğini keşfetti.

NASA duyurdu: Mars’taki sismik dalgalar ilk kez tespit edildi - 6

Şimdi, 100 yıldan biraz daha fazla süre sonra, bu bilgimizi InsSgiht sayesinde Mars'taki sismik verileri analiz etmek için uyguladık. Sonunda Mars'ın çekirdeğinde ne olduğunu, dünyaya benzerliğinin ne olduğunu ve onu dünyadan ayıran şeyin ne olduğunu keşfettik." ifadesini kullandı.

NASA duyurdu: Mars’taki sismik dalgalar ilk kez tespit edildi - 7

Doç. Dr. Nicholas Schmerr de dünyanın sıvı dış çekirdeğe ve katı bir iç çekirdeğe sahip olduğunu ama Mars'ın çekirdeğinin ise komple sıvıdan oluştuğunu dile getirdi. 

NASA duyurdu: Mars’taki sismik dalgalar ilk kez tespit edildi - 8

Mars'ın çekirdeğinin ayrıca, bilim insanlarının inandığından daha az yoğunluğa sahip daha küçük bir çekirdek olduğunu belirten Schmerr, "Bir gezegenin çekirdeğinin yapısının o gezegenin nasıl oluştuğunu, zamanla neye evrildiğini bilmeye nasıl hizmet ettiğini bu mantıkla düşünebilirsiniz." şeklinde konuştu.

NASA duyurdu: Mars’taki sismik dalgalar ilk kez tespit edildi - 9

INSIGHT HAKKINDA

Insight, Aralık 2022’de solar panelleri toz nedeniyle bloke olana kadar 4 yıl boyunca Mars’tan veri toplamaya devam etmişti.

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