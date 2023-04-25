NASA duyurdu: Mars’taki sismik dalgalar ilk kez tespit edildi

Şimdi, 100 yıldan biraz daha fazla süre sonra, bu bilgimizi InsSgiht sayesinde Mars'taki sismik verileri analiz etmek için uyguladık. Sonunda Mars'ın çekirdeğinde ne olduğunu, dünyaya benzerliğinin ne olduğunu ve onu dünyadan ayıran şeyin ne olduğunu keşfettik." ifadesini kullandı.