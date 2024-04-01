NASA, Güneş tutulmasını vatandaşların da katılacağı deneylerle araştıracak

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) 8 Nisan'da gerçekleşecek ve Kuzey Amerika'dan izlenebilecek olan tutulma esnasında Güneş'e çok büyük bir radyo teleskobu yönlendirecek, bunun yanı sıra vatandaşların da katılacağı deneyler yapacak.



Forbes dergisinin haberine göre, NASA, Dünya atmosferinin tam ve parçalı güneş tutulmasına nasıl tepki vereceğini incelemek amacıyla "tutulma radyo" bilim projelerini açıkladı.



NASA, atmosferin Güneş radyasyonu tarafından iyonize edilen kısmı olan, 60 ila 300 kilometre yüksekliğindeki iyonosfer tabakasını incelemek için yer tabanlı radyo alıcılarını kullanacak olan 3 "tutulma radyo" projesinin hazırlandığını bildirdi.



İyonosfer, Güneş'ten gelen radyasyonun atmosfere çarpmasıyla oluşuyor, yoğunluğu gündüz artarken gece azalıyor.



NASA'da görevli bilim insanı Dr. Sarah Gibson, yaptığı açıklamada, "Tutulma, Güneş'in manyetik alanını ve bunun Dünya atmosferi üzerindeki etkilerini incelemek için eşsiz bir fırsat sunuyor. 'Tutulma radyo' projeleri, Güneş'in fiziğini ve gezegenimiz üzerindeki etkisini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak değerli veriler sağlayacak." ifadesini kullandı.