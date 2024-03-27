NASA, insanlığı uzaya taşıyor: Ay'da tarım gerçek olacak
NASA astronotlarının Ay yüzeyinde bitki yetiştirme, deprem takibi yapma ve buz arama çalışmaları için Ay'a ekipman götürmesi planlanıyor. Artemis III misyonu ile astronotlar Ay yüzeyine dönerken, kalıcı bir üs kurmak için araştırmalara başlayacak üç bilim ekipmanını yanlarında götürecek.
NASA, "Artemis III" misyonunun bir parçası olarak astronotlar tarafından Ay yüzeyinde konuşlandırılacak ilk bilim araçlarını seçti.
Apollo görevlerinden bu yana Ay'a ayak basması planlanan ilk astronotlar, Ay'da bitki yetiştirme çalışmaları için bir araç, bir su buzu dedektörü ve Ay depremlerini ölçmek için bir Ay sismometresi gibi bir dizi ekipmanla birlikte gönderilecek.