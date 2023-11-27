NASA isminizi Uzay'a taşıyacak: İşte adım adım kaydolma rehberi

NASA 2024'te Europa Clipper'ı Jüpiter'e fırlatacak. Uzay aracı altı yıllık yolculuğun ardından hedefine vararak Europa uydusunu incelemeye başlayacak. NASA başlattığı Şişede Mesaj programına başvuru yapanların isimlerini uzay aracına kazıyacak. Türkiye'den 18 bine yakın insan başvuru yaptı. Adınızı Europa Clipper'la Jüpiter'in yörüngesine göndermek istiyorsanız sizler için hazırladığımız bu kayıt rehberini takip edebilirsiniz.

NASA isminizi Uzay'a taşıyacak: İşte adım adım kaydolma rehberi - 1

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 2024 yılında Jüpiter'in Europa uydusunu incelemek üzere Europa Clipper'ı fırlatacak.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA isminizi Uzay'a taşıyacak: İşte adım adım kaydolma rehberi - 2

Ekim 2024 yılında fırlatılması planlanan Europa Clipper, Europa uydusunun yörüngesine gidip incelemerde bulunacak. NASA Europa Clipper'la, tıpkı Dünya gibi yüzeyinde su bulunan bu uydunun gizemlerini keşfetmeye çalışacak.

NASA isminizi Uzay'a taşıyacak: İşte adım adım kaydolma rehberi - 3

NASA Europa Clipper'ın üzerine isimler de kazıyacak. Şişede Mesaj (Message in a Bottle) kampanyasıyla 2023'ün sonuna kadar başvuru toplanıyor. Bu isimler yaklaşık 3 milyar kilometre ötede bulunan Europa'ya seyahat edecek aracın içindeki bir plakaya kazınacak.

NASA isminizi Uzay'a taşıyacak: İşte adım adım kaydolma rehberi - 4

Toplanan isimler bir liradan daha küçük bir plakaya yerleştirilecek. Şimdiye kadar 950 bine yakın başvuru yapıldı. NASA mühendisleri bu isimlerin hepsini elektronik ışınlarla yazacak. Her bir satırın 75 nanometre yani insan saçının binde biri kalınlığında olacağı belirtiliyor.

NASA isminizi Uzay'a taşıyacak: İşte adım adım kaydolma rehberi - 5

ADINIZI NASIL KAYDETTİREBİLİRSİNİZ?

İlk adım olarak NASA'nın Europa sayfasında oluşturulan Message In a Bottle sayfasına bu bağlantıya tıklayarak gidin.

NASA isminizi Uzay'a taşıyacak: İşte adım adım kaydolma rehberi - 6

Açılan sayfada Send Your Name yazan yere tıklayın.

NASA isminizi Uzay'a taşıyacak: İşte adım adım kaydolma rehberi - 7

First Name yazan yere adınızı, Last Name yazan yere ise soyadınızı yazarak Next'e (ileri) tıklayın.

NASA isminizi Uzay'a taşıyacak: İşte adım adım kaydolma rehberi - 8

Sonraki sayfada isteğe bağlı mail adresinizi ekleyebilirsiniz. Location kısmından Turkey'i seçip, Zip Code yazan yere ise posta kodunuzu girmeniz gerekiyor.

Bu bilgileri girdikten sonra Sign On yazan yere tıklayıp başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Eğer isterseniz aşağıdaki kutucuğa tıklayıp NASA'nın haber bültenine üye olabilirsiniz.

NASA isminizi Uzay'a taşıyacak: İşte adım adım kaydolma rehberi - 9

Başvuru tamamlandıktan sonra çıkan sayfada NASA'nın oluşturduğu tasarımı indirebilirsiniz.

Eğer her şey yolunda giderse 2024 yılında fırlatılacak olan Europa Clipper'ın 2030 yılında yörüngeye varması planlanıyor.

NASA isminizi Uzay'a taşıyacak: İşte adım adım kaydolma rehberi - 10

TÜRKİYE'DEN 18 BİNE YAKIN KATILIM

27 Kasım 2023 saat 12.00 itibariyle NASA'nın programına dünya genelinde 930 binden fazla insan başvurdu. 

Türkiye'den ise 17 bin 982 kişi başvuru gerçekleştirdi. 

Dünya genelinde en fazla başvuru ise ABD'den geldi. ABD'den yapılan başvuru sayısı 300 binin üzerinde. 

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