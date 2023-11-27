NASA isminizi Uzay'a taşıyacak: İşte adım adım kaydolma rehberi
NASA 2024'te Europa Clipper'ı Jüpiter'e fırlatacak. Uzay aracı altı yıllık yolculuğun ardından hedefine vararak Europa uydusunu incelemeye başlayacak. NASA başlattığı Şişede Mesaj programına başvuru yapanların isimlerini uzay aracına kazıyacak. Türkiye'den 18 bine yakın insan başvuru yaptı. Adınızı Europa Clipper'la Jüpiter'in yörüngesine göndermek istiyorsanız sizler için hazırladığımız bu kayıt rehberini takip edebilirsiniz.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 2024 yılında Jüpiter'in Europa uydusunu incelemek üzere Europa Clipper'ı fırlatacak.