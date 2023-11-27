NASA isminizi Uzay'a taşıyacak: İşte adım adım kaydolma rehberi

Toplanan isimler bir liradan daha küçük bir plakaya yerleştirilecek. Şimdiye kadar 950 bine yakın başvuru yapıldı. NASA mühendisleri bu isimlerin hepsini elektronik ışınlarla yazacak. Her bir satırın 75 nanometre yani insan saçının binde biri kalınlığında olacağı belirtiliyor.