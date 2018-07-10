NASA Mars 2020 projesi: Türkiye'den rekor başvuru (NASA 2020 Mars bileti nasıl alınır?)
ntv.com.tr
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2020'deki Mars görevi için başlattığı proje sosyal medyada büyük ilgi çekti. Mars 2020 bileti için en çok başvuru Türkiye'den yapıldı.
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çok konuşulacak bir programa start verdi. 2020 Mars görevi için yeni bir tanıtım kampanyası başlatan NASA, isteyenlerin adını Mars'a gönderecek.
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2'İsmini Mars'a Gönder' projesine katılımda bulunan ülkeler arasında Türkiye açık ara birinci sırada. Türkiye'den yapılan başvurular TSİ 10:50 1 milyon 250 bini aşmış durumda.
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Türkiye'dan yapılan başvurular bu sayede en yakın rakibinin yaklaşık 3 katı seviyeye ulaşmış oldu.
İlk sıralarda yer alan diğer ülkeler ise şöyle...
ABD: 429.626
Hindistan: 402.234
Meksika: 93.971
Tayland: 84.774
Çin: 68.112
İngiltere: 58.828
Suudi Arabistan: 54.801
İtalya: 53.737
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MARS BİLETİ NASIL ALINIR?
NASA’nın sitesine giren kullanıcılar, projenin yer aldığı NASA'nın Mars projesine ait sayfadan ad ve soyadlarını yazdıktan sonra temsili bir ‘biniş kartı’na ulaşıyor.
Haziran 2020’de fırlatılacak olan Rover uzay aracının Şubat 2021’de Jezero kraterine inmesi planlanıyor.
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18 YAŞINDAKİ ALYSSA CARSON MARS’A AYAK BASAN İLK İNSAN OLMAYA HAZIRLANIYORNASA'nın astronot programına seçilip mezun olan en genç kişi olarak tarihe geçen Alyssa Carson, Mars’a ayak basan ilk insan olmak için çalışıyor.
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NASA'nın Louisiana'daki astronot eğitim merkezinde Mars görevi için eğitim gören 18 yaşındaki Carson, aynı zamanda Advanced Possum Academy'e kabul edilip mezun olan en genç kişi de oldu.
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7Carson yaptığı açıklamada, 3 yaşındayken izlediği “Backyardigans” programından çok etkilendiğini ve Mars’a gitmenin hayalini çocukluğundan beri kurduğunu söyledi.
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8Kurduğu vakıf ile de gençlere hayallerini gerçekleştirebilmeleri için destek olan genç astronot sözlerine şöyle devam etti:
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“Her zaman hayallerinizi izleyin ve kimsenin onları sizden almasına izin vermeyin. Tüm astronotlar, özellikle kadın astronotlar bana izleyebileceğim bir yol gösterdi.”
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10Alyssa'nın babası Bert Carson 2008 yılında kızını NASA Uzay Kampı’na kayıt ettirdikten sonra Alyssa zamanla Laval, Quebec ve İzmir’de bulunan uzay kamplarında bulundu.
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Astronotluk eğitiminin yanı sıra İspanyolca ve Fransızca eğitimi alan Carson’un, Mars görevine kadar Uluslararası Uzay Üniversitesi'nde eğitim göreceği belirtildi.
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Alyssa Carson'ın 2033 yılında katılacağı Mars görevi kapsamında Kızıl Gezegen’de bir insan kolonisinin kurulması amaçlanıyor.
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