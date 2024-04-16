NASA, Mars'tan toplanan örnekleri Dünya'ya geri getiremeyebilir

Nelson geri dönüş görevi için, "Mars'tan alınan örneklerin dönüşü, NASA'nın şimdiye kadar üstlendiği en karmaşık görevlerden biri olacak" diye konuştu.

Sonuç olarak 11 milyar dolarlık bir bütçe çok pahalı ve 2040'a dönüş tarihi de çok uzak.

Başka bir gezegenden içinde örnekler bulunan bir roket fırlatılması -ki bu daha önce hiç yapılmadı- ve örneklerin Dünya'ya 53 milyon kilometreden güvenli bir şekilde geri taşınması küçük bir iş değil.

Nelson, "Hem uygun maliyetli hem de numuneleri makul bir zaman diliminde geri getiren bir yol bulmak için kalıpların dışına bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.