NASA, Mars'tan toplanan örnekleri Dünya'ya geri getiremeyebilir
NASA, Mars'taki Perseverance gezgininin topladığı çok değerli örnekleri Dünya'ya geri getirmek konusunda yeni bir plana ihtiyaç duyuyor. NASA gezgininin Mars'tan topladığı örnekleri Dünya'ya geri getirebilmek için tarihte ilk kez "başka bir gezegenden" içinde numuneler bulunan bir roket fırlatılması gerekecek. NASA, bu masraflı görevin yaklaşık yirmi yıl boyunca ertelenmesi gerekeceğini açıkladı.
MARS'TA YAŞAMI ARAŞTIRAN GEZGİN
NASA, Mars'taki Perseverance gezgininin topladığı değerli örnekleri Dünya'ya geri getirmek konusunda yeni ve daha az masraflı bir plana ihtiyaç duyuyor.
Şubat 2021'de Mars'a inen gezgin, kızıl gezegende eski bir göl ve nehir deltasının bulunduğu Jezero Krateri'nden örnekler topluyor.
Bilim insanları, örneklerin Mars'ta yaşamın var olup olmadığını daha iyi anlamalarına yardımcı olabileceğine inanıyor.