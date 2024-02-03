NASA Merkür'ün yeni fotoğrafını paylaştı

Merkür, çok ince bir atmosfere sahiptir ve esasen bir vakum gibidir.

Atmosferi, güneş rüzgarının etkisiyle sürekli olarak sürüklenir.

Merkür, gün ve gece arasındaki sıcaklık farkları çok büyük olan bir gezegendir.

Gündüzleri yüzey sıcaklıkları 430°C'ye kadar çıkabilirken, geceleyin -180°C'ye kadar düşebilir.

Uydu Görevleri:

Mariner 10 (1974-1975) ve MESSENGER (2004-2015) uzay sondaları, Merkür'ü detaylı bir şekilde inceleyerek birçok bilgi sağlamışlardır.