NASA Merkür'ün yeni fotoğrafını paylaştı
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Güneş sisteminde, güneşe en yakın gezegen olan Merkür'ün yeni fotoğraflarını paylaştı
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) sosyal medya hesabından Merkür'ün fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafı, Sophie Ellis-Bextor'un hit parçası "Murder on the Dancefloor" şarkısından bir söz içeren yazıyla paylaştı.
2000 yapımı şarkı, Barry Keoghan'ın başrol oynadığı 2024 yapımı Saltburn filmin son sahnesinde kullanılması sayesinde popülerliğini artırdı.