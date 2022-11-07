NASA uzaya ısı kalkanı fırlatıyor: İnsanların Mars'a gitmesini mümkün kılacak

NASA, "Mars’ın atmosferi biraz sürtünme sağlayacak kadar kalın, ancak uzay aracını Dünya atmosferinde olduğu kadar hızlı yavaşlatmak için çok ince" açıklamasını yaptı.

Ajansın bu soruna çözümü, atmosferin üst kısımlarına yerleştirilecek olan 6 metre genişliğindeki ısı kalkanı oldu. LOFTID bir uzay aracının daha az yoğun ısınma yaşarken erken yavaşlamasına izin verecek.