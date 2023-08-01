NASA yanlış komut göndermişti: Kaybolan "Voyager 2" uzay aracından sinyal geldi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yanlış verilen bir komut nedeniyle Voyager 2 uzay aracı ile sinyalini kaybetmişti. NASA günler sonra "Voyager 2"dan sinyal alındığını duyurdu.

NASA yanlış komut göndermişti: Kaybolan "Voyager 2" uzay aracından sinyal geldi - 1

NASA'nın Voyager Interstellar Proje Müdürü Suzanne Dodd, yaptığı yazılı açıklamada, NASA'nın dünya genelindeki dev radyo antenleri topluluğu olan "Deep Space Network (Derin Uzay Ağı)" üzerinden Voyager 2'nin halen "hayatta" olduğuna dair sinyaller aldıklarını belirtti.

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NASA yanlış komut göndermişti: Kaybolan "Voyager 2" uzay aracından sinyal geldi - 2

Söz konusu gelişmenin "ruhlarını neşelendirdiğini" belirten Dodd, ABD'nin Caliornia eyaletindeki Jet Propulsion Laboratuvarındaki uzmanların Voyager 2'nin antenini Dünya'ya döndürmeyi deneyeceğini kaydetti.

NASA yanlış komut göndermişti: Kaybolan "Voyager 2" uzay aracından sinyal geldi - 3

Dodd, bu komutun işe yaramaması durumunda, uzay aracının kendini resetlemesi için ekim ayına kadar beklemek zorunda olacaklarını aktardı.

NASA yanlış komut göndermişti: Kaybolan "Voyager 2" uzay aracından sinyal geldi - 4

Geçen hafta NASA'nın yanlış komut göndermesi sebebiyle uzay aracının anteni yüzde 2 oranında kaymış ve Voyager 2 ile iletişim kesilmişti.

NASA yanlış komut göndermişti: Kaybolan "Voyager 2" uzay aracından sinyal geldi - 5

NASA, Voyager 2'yi 1977'de uzaya göndermişti.

NASA yanlış komut göndermişti: Kaybolan "Voyager 2" uzay aracından sinyal geldi - 6

VOYAGER 2 HAKKINDA

Güneş Sistemi'nin dış gezegenlerini incelemek için tasarlanan Voyager 2, NASA tarafından 1977 yılında fırlatıldı. İşte Voyager 2 ile ilgili önemli bilgiler:

Fırlatma: Voyager 2, 20 Ağustos 1977 tarihinde Cape Canaveral, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Titan IIIE / Centaur roketi ile fırlatıldı. Daha sonra kardeş uzay aracı Voyager 1, 5 Eylül 1977'de fırlatıldı.

Misyon Amacı: Voyager 2, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gezegenlerini incelemek ve bu gezegenlerin uyduları, halkaları ve manyetosferlerini gözlemlemek için tasarlandı.

NASA yanlış komut göndermişti: Kaybolan "Voyager 2" uzay aracından sinyal geldi - 7

Uzay araştırmaları: Voyager 2, 9 Temmuz 1979'da Jüpiter'e yakın geçişi gerçekleştirdi ve bu gezegenin özelliklerini ayrıntılı bir şekilde inceledi. Daha sonra 25 Ağustos 1981'de Satürn'e yakın geçişi gerçekleştirdi ve bu gezegenle ilgili bilgiler topladı. Ardından, 24 Ocak 1986'da Uranüs'ü keşfetti ve 25 Ağustos 1989'da Neptün'ün yakınından geçerek bu gezegeni inceledi.

Yıldızlarası araştırmalar: Voyager 2, Güneş Sistemi'ni terk eden ilk insan yapımı uzay aracı oldu. 2018 yılında Güneş Sistemi dışına, yani interstellar boşluğa geçti. Şu anda Güneş Sistemi dışındaki ortamı ve kozmik radyasyonu incelemeye devam etmektedir.

NASA yanlış komut göndermişti: Kaybolan "Voyager 2" uzay aracından sinyal geldi - 8

Bilgi gönderimi: Voyager 2, Dünya ile iletişimini Deep Space Network (DSN) adı verilen bir dizi büyük uydu anteni aracılığıyla sürdürmektedir. Ancak, bu uzaklık nedeniyle sinyallerin Dünya'ya ulaşması çok uzun zaman alır. Voyager 2'nin verileri, Dünya'ya ulaştığı sürece bilim insanları tarafından analiz edilmeye devam edilmektedir.

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