NASA yanlış komut göndermişti: Kaybolan "Voyager 2" uzay aracından sinyal geldi
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yanlış verilen bir komut nedeniyle Voyager 2 uzay aracı ile sinyalini kaybetmişti. NASA günler sonra "Voyager 2"dan sinyal alındığını duyurdu.
NASA'nın Voyager Interstellar Proje Müdürü Suzanne Dodd, yaptığı yazılı açıklamada, NASA'nın dünya genelindeki dev radyo antenleri topluluğu olan "Deep Space Network (Derin Uzay Ağı)" üzerinden Voyager 2'nin halen "hayatta" olduğuna dair sinyaller aldıklarını belirtti.