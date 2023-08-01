NASA yanlış komut göndermişti: Kaybolan "Voyager 2" uzay aracından sinyal geldi

Uzay araştırmaları: Voyager 2, 9 Temmuz 1979'da Jüpiter'e yakın geçişi gerçekleştirdi ve bu gezegenin özelliklerini ayrıntılı bir şekilde inceledi. Daha sonra 25 Ağustos 1981'de Satürn'e yakın geçişi gerçekleştirdi ve bu gezegenle ilgili bilgiler topladı. Ardından, 24 Ocak 1986'da Uranüs'ü keşfetti ve 25 Ağustos 1989'da Neptün'ün yakınından geçerek bu gezegeni inceledi.

Yıldızlarası araştırmalar: Voyager 2, Güneş Sistemi'ni terk eden ilk insan yapımı uzay aracı oldu. 2018 yılında Güneş Sistemi dışına, yani interstellar boşluğa geçti. Şu anda Güneş Sistemi dışındaki ortamı ve kozmik radyasyonu incelemeye devam etmektedir.