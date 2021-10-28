NASA'dan Godzilla paylaşımı: Uzaydaki canavarı bulabildiniz mi?

"BANA KÜKREYEN BİR GODZİLLA GÖRDÜM"

Hurt, "Canavar aramıyordum. Daha önce birçok kez göz attığım ama hiç yakınlaştırmadığım bir gökyüzü bölgesine tesadüfen baktım. Bazen bir alanı farklı şekilde kırparsanız, daha önce görmediğiniz bir şey ortaya çıkar. Bana 'Godzilla' diye kükreyen gözler ve bir ağız gördüm” dedi.