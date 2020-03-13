NASA'dan iş ilanı (Ay ve Mars için çalışacak yeni astronotların başvurusunu almaya başladı)

10. Bir asansörde tanımadığınız 10 kişi ile birlikte mahsur kaldığınızı ve bu insanların giderek daha fazla panik olmaya başladığını düşünün. Böyle bir durumda ne yaparsınız?

A. Herkesi asansörden çıkarmak için mantıklı bir yolun olup olmadığını araştırırım

B. Gözlerimi kapatırım ve sakin olmaya çalışırım. Yardımın geleceğine inancım tam olur

C. En fazla stres yaratan insanları sakinlştirmeye çalışım

D. Oldukça yüksek bir sesle çığlık atarım