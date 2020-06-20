NASA'dan 'Kelebek Nebula' paylaşımı

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Emekliliğe hazırlanan Hubble uzay Teleskobu iki yeni fotoğrafla uzayın büyüleyici yanını bir kez daha gözler önüne serdi. uzay teleskobu Kelebek ve Kalkanböceği Nebulalarının yeni fotoğraflarını paylaştı.
2021 yılında görevi James Webb'e bırakacak olan Hubble, emekli olmaya hazırlanıyor.
Huble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor.
İşte Hubble'ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk...
NASA, 2001 yılından beri Mars’ın yörüngesinde bulunan Odyssey aracı tarafından gönderilen dolunay fotoğraflarını yayınladı.
Odyssey’in kızılötesi kameraları tarafından yakalanan görüntülerde, dolunay ısı dereceleri nedeniyle gökkuşağı renklerinde birer ‘şeker’ gibi görünüyor.
Dünya'dan 3 bin ışık yılı ötede Kuğu (Cygnus) takımyıldızı yakınındaki "NGC 7027" gezegen nebulasında tespit edilen molekül ilk kez uzayda gözlenmiş oldu.
SOFIA Bilim Merkezi Direktörü Harold Yorke, söz konusu gözlemin evrenin erken oluşum kimyasına dair bilinenleri teyit ettiğini belirterek, "Bu molekül aslında orada duruyordu. Ancak doğru konumda doğru araçlarla gözlenmesi gerekiyordu ve SOFIA bunu mükemmel şekilde yaptı." ifadelerini kullandı.
NASA, 265 Bin galaksiyi ‘Hubble Legacy Field’ isimli bir kareye sığdırmayı başardı. Söz konusu görsel, daha önce yayımlananlardan 30 kat daha fazla galaksiyi bizlere gösteriyor.
NASA'dan yapılan açıklamada ise “En zayıf ve en uzak galaksiler, insan gözünün görebileceği ışığın on milyarda biri kadar bir parlaklığı yayıyor” ifadelerini yer verildi.
Türk astronomi fotoğrafçısı Betül Türksoy'un Ay, Jüpiter ve uydularını içeren fotoğrafı, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından "Dünya'da Günün Astronomi Fotoğrafı" seçildi.
Kendisi de mimar olan eşinin üç yıl önce hediye ettiği makineyi eline aldığında çekmek istediği ilk fotoğrafın "Ay" olduğunu dile getiren Türksoy, "Tabii ki bu öylesine bir meraktan kaynaklanmıyordu. Henüz lise, hatta orta okul öğrencisiyken uzay, Ay, Einstein, Newton, Kepler benim ilgi alanlarımdı. Doksanlı yıllarda henüz çok fazla kişi tarafından bilinmezken Perseid meteor yağmurunu sabaha kadar balkondan izlediğim çok olmuştur. 1997 yılında çıplak gözle de izlenen Hale-Bopp kuyruklu yıldızını gözlemleme fırsatım oldu." sözleriyle gökyüzü merakını anlattı.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, Hubble Teleskobu'nun, Güneş Sistemi'nden girdiği tespit edilen ikinci yıldızlar arası ziyaretçi 2I/Borisov kuyruklu yıldızını kayda aldığı bildirildi.
NASA uzmanları, bunun bugüne dek bir kuyruklu yıldızın kayda geçirilen en net görüntüsü olduğunu vurguladı.