NASA'dan meteor yağmuru açıklaması: Geminid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmuru ile ilgili açıklamada bulundu. Yetkililer, ideal koşullar altında meteor yağmurunun saatte yaklaşık 150 görünür meteora ulaşabileceğini söyledi. Peki, Geminid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), yaptığı açıklamada, meteorların belirli bir yönden gelmediği için dünyanın her yerinden izlenebileceğini belirtti.