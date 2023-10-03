NASA'dan üretilmiş tüm teorilere zıt keşif: Orion Bulutsusu'nda 42 çift gezegenimsi cisim bulundu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu (JWST) Orion Bulutsusu'nun içerisinde 42 çift gezegenimsi cisim buldu. Bilim insanları, bu cisimlerin uzayda çift halinde bulunmalarının şaşırtıcı olduğunu belirterek, keşfin yıldızlar ve gezegenler üzerine üretilmiş mevcut bütün teorilere ters olduğu açıklandı.

NASA'dan üretilmiş tüm teorilere zıt keşif: Orion Bulutsusu'nda 42 çift gezegenimsi cisim bulundu - 1

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) internet sitesinde yayımladığı fotoğraflar, Orion Bulutsusu'nun yeni görüntülerini gözler önüne serdi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA'dan üretilmiş tüm teorilere zıt keşif: Orion Bulutsusu'nda 42 çift gezegenimsi cisim bulundu - 2

SERBEST ŞEKİLDE UZAY BOŞLUĞUNDA SÜZÜLÜYORLAR

ESA ile Avrupa Uzay Araştırmaları ve Teknoloji Merkezinin (ESTEC) yürüttüğü ortak çalışma sonucu, JWST'nin keşfettiği gezegenimsi cisimlerin, bir yıldızın sistemine bağlı olmadan ve çiftler halinde serbest şekilde uzay boşluğunda süzüldüğü gözlemlendi.

NASA'dan üretilmiş tüm teorilere zıt keşif: Orion Bulutsusu'nda 42 çift gezegenimsi cisim bulundu - 3

Söz konusu 42 gezegenimsi çifte, Jüpiter büyüklüğünde olduğu için "Jüpiter Kütleli İkili Obje (JuMBO)" ismi verildi.

NASA'dan üretilmiş tüm teorilere zıt keşif: Orion Bulutsusu'nda 42 çift gezegenimsi cisim bulundu - 4

JuMBO'ların kütleleri, 13 Jüpiter ile 0,7 Jüpiter arasında değişiklik gösterirken, çiftlerin sadece yüzde 40'ının kütlelerinin birbirlerine benzer olduğu belirtiliyor.

NASA'dan üretilmiş tüm teorilere zıt keşif: Orion Bulutsusu'nda 42 çift gezegenimsi cisim bulundu - 5

"ÜRETİLMİŞ BÜTÜN TEORİLERE TERS"

Araştırmada, JuMBO'ların uzayda çift halinde bulunmalarının beklenmedik olduğu aktarılırken, yıldızlar ve gezegenler üzerine üretilmiş mevcut bütün teorilere "ters oldukları" vurgulandı.

NASA'dan üretilmiş tüm teorilere zıt keşif: Orion Bulutsusu'nda 42 çift gezegenimsi cisim bulundu - 6

Uzmanlar, bu cisimlerin bulutsunun içerisinde bir yıldızın oluşamayacağı madde yoğunluğuna sahip bölgelerde oluştuklarını tahmin ediyor.

NASA'dan üretilmiş tüm teorilere zıt keşif: Orion Bulutsusu'nda 42 çift gezegenimsi cisim bulundu - 7

Diğer bir tahmin de JuMBO'ların, yıldızlar etrafında oluştuktan sonra çeşitli sebeplerden dolayı yıldızlararası uzay boşluğuna itilmesi olarak belirtildi.

NASA'dan üretilmiş tüm teorilere zıt keşif: Orion Bulutsusu'nda 42 çift gezegenimsi cisim bulundu - 8

Uzay boşluğuna aynı anda itilen çift cisimlerin nasıl bir arada kalabildiği bilinmiyor.

NASA'dan üretilmiş tüm teorilere zıt keşif: Orion Bulutsusu'nda 42 çift gezegenimsi cisim bulundu - 9

Araştırma, "aeXiv" arşivinde yayımlandı.

NASA'dan üretilmiş tüm teorilere zıt keşif: Orion Bulutsusu'nda 42 çift gezegenimsi cisim bulundu - 10
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