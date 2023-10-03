NASA'dan üretilmiş tüm teorilere zıt keşif: Orion Bulutsusu'nda 42 çift gezegenimsi cisim bulundu
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu (JWST) Orion Bulutsusu'nun içerisinde 42 çift gezegenimsi cisim buldu. Bilim insanları, bu cisimlerin uzayda çift halinde bulunmalarının şaşırtıcı olduğunu belirterek, keşfin yıldızlar ve gezegenler üzerine üretilmiş mevcut bütün teorilere ters olduğu açıklandı.
Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) internet sitesinde yayımladığı fotoğraflar, Orion Bulutsusu'nun yeni görüntülerini gözler önüne serdi.