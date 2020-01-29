NASA'dan uzay turizmi adımı

Modül önümüzdeki dönemde uzay turistlerine ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz haftalarda NASA JPL öncü mühendisi ve Airspace Experience Technologies (ASX) kurucusu Dr. Anita Sengupta, "Gelecekte ticari uzay seyahati önemli olacak. 100 bin ya da 200 bin dolar ödeyen herkes uzaya gidebilir" demişti. Ancak bu hizmet için istenilen ücret henüz netlik kazanmış değil.