NASA’nın 'uzay otelinin' konaklama fiyatı belli oldu

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, uzay otelinde konaklamak ortalama 35 bin dolara mal olacak.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) uzay oteli projesinden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Henüz net bir açıklama bulunmasa da Business Insider’ın aktardığına göre ilk turistlerin 2024'te Uluslararası Uzay istasyonuna gelmesi bekleniyor.