NASA’nın 'uzay otelinin' konaklama fiyatı belli oldu

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) uzay oteli projesinden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, uzay otelinde konaklamak ortalama 35 bin dolara mal olacak.
NASA, modülün üretilmesinin ardından Axiom Space ile 2 yılı opsiyonlu 5 yıllık işletme sözleşmesi imzalayacak.
Öte yandan şirket sonraki adımda Dünya yörüngesinde müstakil uzay istasyonu kurmayı planlıyor.
NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi UUİ'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.