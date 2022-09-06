NASA'nın Artemis 1 roketi yine fırlatılamadı

NASA, yıllar sonra yeniden insanlı Ay görevlerine başlayacak. Bu amaçla geliştirilen Orion kapsülü, geçen hafta pazartesi günkü başarısız denemenin ardından cumartesiye ertelenmişti. Kapsüldeki yakıt sızıntısı sorunu devam edince fırlatma pazartesiye (dün) alınmıştı. Artemis 1 görevindeki sorunlar yüzünden fırlatma tarihi yine ertelendi ancak henüz NASA'dan kesin bir tarih gelmedi.

Haberler - ntv.com.tr 06.09.2022 - 07:36

NASA'nın Artemis 1 roketi yine fırlatılamadı - 1

Mürettebatsız Artemis 1 görevi, Ay’ın etrafında tarihi bir yolculuğa çıkmak için test uçuşuna hazırlanırken yakıt sorunlarıyla mücadele ediyor.

NASA, üçüncü test uçuşunun da Orion kapsülü'ndeki yakıt sızıntısının giderilememesi nedeniyle başarısız olduğunu duyurdu.  Bir sonraki denemenin daha sonra yapılması planlandı ancak henüz net bir tarih verilmedi. 

NASA'nın Artemis 1 roketi yine fırlatılamadı - 2

NE OLMUŞTU?

Yetkililer, Türkiye saatiyle öğlen 12.00’den önce görev yöneticilerinin hava durumu ile ilgili bilgi aldığını ve rokete itici yakıt yüklemeye devam etmeye karar verdiğini söyledi.  Geri sayım saati 14.07’de yeniden başladı.

NASA'nın Artemis 1 roketi yine fırlatılamadı - 3

Ancak, çekirdek aşamasının motor bölümünde roketi hidrojenle besleyen hızlı bağlantı kesme boşluğunda saat 14.15’te bir sıvı hidrojen sızıntısı tespit edildikten sonra en az 30 dakikalık bir gecikme oldu. Bu,  pazartesi günü ertelenen denemeden farklı bir sızıntıydı. 

NASA'nın Artemis 1 roketi yine fırlatılamadı - 4

Ardından, fırlatma kontrolörleri, sızıntıyı engellemek amacıyla hattı ısıttı ve yeni bir sızıntı oluşmadan önce sıvı hidrojen akışı yeniden başladı. 

NASA'nın Artemis 1 roketi yine fırlatılamadı - 5

NASA’dan yapılan açıklamada, mühendislerin sorunu çözmek için çalışmaya devam edeceği belirtilerek, ”Sıvı hidrojen akışını durdurmak için gazı doldurmak ve boşaltmak için kullanılan valfi kapatacağız. Ardından, ardından tekrar sızdırmaz hale getirmek için helyum kullanarak transfer hattındaki basıncı artıracağız” denildi. 

NASA'nın Artemis 1 roketi yine fırlatılamadı - 6

BİR SONRAKİ DENEME MUHTEMELEN EKİM AYINDA YAPILACAK

Ancak, NASA sorunun çözülemediğini ve  bugünkü test uçuşunun iptal olduğu açıkladı. Bir sonraki uçuşun ise muhtemelen Ekim ayında yapılacağı kaydedildi.

NASA'nın Artemis 1 roketi yine fırlatılamadı - 7

NASA'NIN ARTEMİS 1 GÖREVİ HAKKINDA

NASA'nın "Artemis" programının ilk Ay seferi, Florida'daki Cape Canevaral Üssü'nden yapılacak fırlatmayla başlayacaktı.

NASA'nın Artemis 1 roketi yine fırlatılamadı - 8

Pazartesi günkü fırlatma öncesi yapılan testlerde, roketin dört motorundan birinin soğutma sisteminin, motoru yeterince soğutmadığı tespit edildi.

NASA'nın Artemis 1 roketi yine fırlatılamadı - 9

Orion kapsülü Ay'a ilk iki seferini insansız yapacak. İlk görevinde Ay'ın çevresinde 6 hafta geçirdikten sonra Dünya'ya dönecek.İlk iki görev başarıyla tamamlanırsa üçüncü görevde Ay'a astronot gönderilecek.

NASA'nın Artemis 1 roketi yine fırlatılamadı - 10

2025'te yapılması planlanan bu seferle Ay'a ilk kez kadın ve siyah astoronot gönderilmesi bekleniyor. NASA'nın Artemis ile nihai hedefiyse 2030'da Ay'dan Mars'a astronot göndermek.

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