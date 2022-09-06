NASA'nın Artemis 1 roketi yine fırlatılamadı

Mürettebatsız Artemis 1 görevi, Ay’ın etrafında tarihi bir yolculuğa çıkmak için test uçuşuna hazırlanırken yakıt sorunlarıyla mücadele ediyor.

NASA, üçüncü test uçuşunun da Orion kapsülü'ndeki yakıt sızıntısının giderilememesi nedeniyle başarısız olduğunu duyurdu. Bir sonraki denemenin daha sonra yapılması planlandı ancak henüz net bir tarih verilmedi.