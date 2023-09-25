NASA'nın Bennu asteroidinden aldığı örnekleri taşıyan uzay kapsülü Dünya'ya döndü: Bennu Dünya'ya ne zaman çarpacak?
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Güneş Sistemi'ndeki en tehlikeli iki cisimden biri olan Bennu asteroidinden örnekler toplayan uzay aracı Dünya'ya döndü. Bilim insanlarının paha biçilemez olarak nitelendirdiği örnekleri taşıyan uzay kapsülü, Utah eyaletinde çöle indi. Gökbilimciler, Bennu'nun Dünya'ya yeryüzünde şimdiye kadar denenen en güçlü atom bombası olan Sovyetler Birliği'nin Çar bombasının 24 katı bir enerji ile çarpabileceğini hesapladı. Araştırmacılar olayın hangi tarihte gerçekleşebileceğini de açıkladı.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) kapsülü, atmosferi Dünya'ya en çok benzeyen asteroide gitti.