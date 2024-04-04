NASA'nın "Gezegen X" teorisi: Dokuzuncu Gezegen gerçek mi?

NASA'nın Gezegen Bilimi Bölümü direktörü Jim Green, "Yeni bir gezegen olasılığı, bir gezegen bilimci olarak benim için kesinlikle heyecan verici bir şey" diye konuştu.

Green konuşmasında, "Ancak X Gezegeni diye bir şeyin var olduğunu kesin olarak söylemek için çok erken. Gördüğümüz şey, sınırlı gözlemlerden elde edilen modellemeye dayanan erken bir tahmin. Bu, heyecan verici bir sonuca yol açabilecek bir sürecin başlangıcı" ifadelerini kullandı.