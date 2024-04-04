NASA'nın "Gezegen X" teorisi: Dokuzuncu Gezegen gerçek mi?
Bilim insanları, Güneş sisteminin derinliklerinde bir "Gezegen X" olabileceğini düşündüren matematiksel kanıtlar buldu. Neptün büyüklüğündeki bu varsayımsal gezegenin, Plüton'un çok ötesinde oldukça geniş bir yörüngede Güneş etrafında döndüğü tahmin ediliyor. Araştırmacıların "Dokuzuncu Gezegen" adını verdiği gök cismi, Dünya'nın yaklaşık 10 katı bir kütleye sahip olabilir.
NASA'ya göre bilim insanları, güneş sisteminde bir "Gezegen X" olabileceğini ortaya koyan matematiksel kanıtlar buldu.
Neptün büyüklüğündeki bu varsayımsal gezegen, Plüton'un çok ötesinde oldukça uzun bir yörüngede Güneşimizin etrafında dönüyor.