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NASA'nın "Gezegen X" teorisi: Dokuzuncu Gezegen gerçek mi?

Bilim insanları, Güneş sisteminin derinliklerinde bir "Gezegen X" olabileceğini düşündüren matematiksel kanıtlar buldu. Neptün büyüklüğündeki bu varsayımsal gezegenin, Plüton'un çok ötesinde oldukça geniş bir yörüngede Güneş etrafında döndüğü tahmin ediliyor. Araştırmacıların "Dokuzuncu Gezegen" adını verdiği gök cismi, Dünya'nın yaklaşık 10 katı bir kütleye sahip olabilir.

NASA'nın "Gezegen X" teorisi: Dokuzuncu Gezegen gerçek mi? - 1

NASA'ya göre bilim insanları, güneş sisteminde bir "Gezegen X" olabileceğini ortaya koyan matematiksel kanıtlar buldu.

Neptün büyüklüğündeki bu varsayımsal gezegen, Plüton'un çok ötesinde oldukça uzun bir yörüngede Güneşimizin etrafında dönüyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA'nın "Gezegen X" teorisi: Dokuzuncu Gezegen gerçek mi? - 2

Araştırmacıların "Dokuzuncu Gezegen" adını verdiği nesne, Dünya'nın yaklaşık 10 katı bir kütleye sahip olabilir ve Güneş'ten Neptün'e göre ortalama 20 kat daha uzakta bir yörüngede dönüyor olabilir.

Gezegenin Güneş etrafında bir tam turu 10 bin ile 20 bin Dünya yılı kadar sürebilir.

NASA'nın "Gezegen X" teorisi: Dokuzuncu Gezegen gerçek mi? - 3

VARLIĞI KESİN DEĞİL 

NASA'nın bu açıklaması, güneş sistemimizde yeni bir gezegenin olduğu anlamına gelmiyor.

Bu uzak gezegenin varlığı şu an için sadece teorik düzeyde, "Gezegen 9" lakaplı gezegene dair doğrudan bir gözlem yapılmadı.

Gökbilimciler şimdi matematiksel olarak tahmin edilen gezegeni arıyorlar.

NASA'nın "Gezegen X" teorisi: Dokuzuncu Gezegen gerçek mi? - 4

"9. GEZEGEN" İLK NE ZAMAN ORTAYA ATILDI?

Ocak 2015'te Caltech gökbilimcileri Konstantin Batygin ve Mike Brown, dev bir gezegenin dış güneş sisteminde olağandışı geniş bir yörünge izlediğine dair kanıt sağlayan yeni bir araştırma duyurdu.

Bu tahmin, doğrudan gözleme değil, ayrıntılı matematiksel modellemeye ve bilgisayar simülasyonlarına dayanıyor.

NASA'nın "Gezegen X" teorisi: Dokuzuncu Gezegen gerçek mi? - 5

NASA'nın Gezegen Bilimi Bölümü direktörü Jim Green, "Yeni bir gezegen olasılığı, bir gezegen bilimci olarak benim için kesinlikle heyecan verici bir şey" diye konuştu.

Green konuşmasında, "Ancak X Gezegeni diye bir şeyin var olduğunu kesin olarak söylemek için çok erken. Gördüğümüz şey, sınırlı gözlemlerden elde edilen modellemeye dayanan erken bir tahmin. Bu, heyecan verici bir sonuca yol açabilecek bir sürecin başlangıcı" ifadelerini kullandı.

NASA'nın "Gezegen X" teorisi: Dokuzuncu Gezegen gerçek mi? - 6

Bilim insanları, Gezegen X'in Dünya'nın yaklaşık 10 katı bir kütleye sahip olarak Uranüs veya Neptün'e benzer büyüklükte olabileceğine inanıyor.

Bu yeni gezegenin Güneş etrafında yalnızca bir tam tur atması 10 bin ila 20 bin yıl sürecek.

NASA'nın "Gezegen X" teorisi: Dokuzuncu Gezegen gerçek mi? - 7

GEZEGENİN İSMİ NE OLACAK?

Bilim insanları varsayımsal olarak tahmin ettikleri nesneye "Gezegen Dokuz" adını verdiler.

Ancak bir gezegenin gerçek isimlendirme hakları onu gerçekten keşfedecek kişiye aittir.

Neptün'ün ötesinde uzun süredir şüphelenilen dev, keşfedilmemiş gezegen için yapılan önceki tahminlerde kullanılan isim "Gezegen X"ti.

Tahmin edilen dünyanın bulunması durumunda ismin Uluslararası Astronomi Birliği tarafından onaylanması gerekiyor. Gezegenlere geleneksel olarak mitolojik Roma tanrılarının adı verilir.

NASA'nın "Gezegen X" teorisi: Dokuzuncu Gezegen gerçek mi? - 8

NEDEN ORADA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR?

Kuiper Kuşağı'nı inceleyen gökbilimciler, bazı cüce gezegenlerin ve diğer küçük, buzlu gök cisimlerinin bir arada kümelenen yörüngeleri takip etme eğiliminde olduğunu fark etti.

Bilim insanları bu yörüngeleri analiz ederek, daha önce keşfedilmemiş büyük bir gezegenin Plüton'un çok ötesinde saklanıyor olabileceği ihtimalini öngördü.

Bu potansiyel gezegenin yerçekiminin, Kuiper nesnelerinin alışılmadık yörüngelerini açıklayabileceğini tahmin ediyorlar.

NASA'nın "Gezegen X" teorisi: Dokuzuncu Gezegen gerçek mi? - 9

BİR SONRAKİ ADIM NE?

Gökbilimciler, nesneyi tahmin edilen yörüngesinde aramak için dünyanın en güçlü teleskoplarını kullanmaya başlayacaklar.

Güneş'ten bu kadar uzaktaki herhangi bir nesne çok sönük olacak ve tespit edilmesi zor olacaktır.

Ancak gökbilimciler, mevcut teleskoplar kullanılarak bu nesnenin görülebileceğini düşünüyor.

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