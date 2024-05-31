NASA'nın James Webb Teleskobu bilinen en uzak galaksiyi buldu
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, son zamanlarda "Kozmik Şafak" olarak adlandırılan ve Büyük Patlama'dan sonra geçen yakın dönemi ifade eden zamanda ortaya çıkan galaksileri keşfetmek için kullanılıyor. Bilim insanları, teleskobu kullanarak büyük patlamadan yalnızca iki yüz doksan milyon yıl sonra ortaya çıkan bir galaksi keşfetti.Yeni keşfedilen galaksi, şaşırtıcı derecede parlak ve bin 600 ışıkyılı genişliğinde görünüyor.
JAMES WEBB TELESKOBU VE KOZMİK ŞAFAK
Son iki yılda bilim insanları, gökbilimcilerin "Kozmik Şafak" olarak adlandırdıkları dönemi araştırmak için NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanıyor.
"Kozmik Şafak" büyük patlamadan sonraki ilk birkaç yüz milyon yıl içinde ilk galaksilerin doğduğu dönemi ifade ediyor.
Bu galaksiler, evrenin çok genç olduğu dönemde gazların, yıldızların ve kara deliklerin nasıl değiştiğine dair hayati bilgiler sağlıyor.