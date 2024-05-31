NASA'nın James Webb Teleskobu bilinen en uzak galaksiyi buldu

İLK 300 MİLYON YIL İÇİNDE ORTAYA ÇIKTI

Galaksi o kadar parlak ki Güneş'imizin kütlesinin yüz milyonlarca katı büyüklüğünde olduğu düşünülüyor ve araştırmacılar bu kadar "parlak ve büyük bir galaksinin" 300 milyon yıldan daha kısa bir sürede nasıl yaratılabileceği konusunda emin olamıyor.