NASA'nın Mars kaşifi Ingenuity uçamaz hale geldi

Haberler - ntv.com.tr 09.06.2022 - 08:04
Başka bir gezegedende uçan ilk Dünyalı nesne Ingenuity yine bozuldu.
2022'de bir ara Dünya'yla iletişimi kesilen Ingenuity'nin sorunu bu sefer daha büyük.
NASA mühendislerinin açıklamalarına göre helikopterin eğimölçeri çalışmıyor.
Bu Ingenuity'nin hangi yönün aşağısı olduğunu bilmediğine işaret ediyor. Yönünü bilmeyen helikopter doğal olarak uçamıyor.
NASA mühendisleri helikopteri birkaç gün içerisinde yeniden uçabilir hale getirmeyi umuyor.
Ingenuity ilk kez geçen yıl havalanmıştı. O tarihten bu yana helikopter 30'a yakın uçuş gerçekleştirdi ve Kızıl Gezegen'e dair birçok bilgiyi gönderdi.
Helikopter mayıs 2022'de gerçekleştirdiği uçuşlarından birinde 704 metre boyunca uçmayı başardı.
Daha önce en fazla on metre gidebilen helikopter tek seferde 704 metreyle büyük bir rekora imza attı.
NASA'nın Mars kaşifi Perseverence içinde gezegene gönderdiği Ingenuity, Kızıl Gezegen'de ilk uçuşunu gerçekleştirmişti.
Ingenuity bu uçuşta çekilen fotoğrafları da Dünya'ya gönderdi.
Beş metre yükseklikten kaydedilen kareler, Mars'ın yüzeyindeki kızıllığı gösteriyor.
Alt tarafta Ingenuity'nin gölgesi de görülüyor.
Yerde görülen izler ise Perseverence'ye ait. NASA kareleri paylaşırken, "Bu uçan bir aracın Mars yüzeyinden gönderdiği ilk renkli kareler" açıklamasını yaptı.
NASA'nın Perseverance arazi aracıyla Mars'a gönderdiği Ingenuity helikopteri geçtiğimiz günlerde yere inmişti. Ingenuity, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde bir gece geçirmişti.
NASA son olarak Ingenuity'nin Mars'ta çektiği ilk renkli fotoğrafı paylaşmıştı.
Helikopterin alt tarafındaki kameraya takılan görüntüde Mars'ın yüzeyi net biçimde görülüyordu.
Ingenuity uçuşu birkaç kez ertelendikten sonra başarıyla havalanmıştı.
Dünya dışında bir gezegende ilk defa uçan araç kullanılmış oldu.
2.7 milyar dolarlık Perseverance Mars'ın yüzeyinden örnek toplayacak ancak Ingenuity'nin böyle bir görevi bulunmuyor.