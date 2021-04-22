NASA'nın MOXIE aracı Mars'ta oksijen üretti: Kızıl Gezegen'in kolonileştirilmesi için tarihi adım

İNSANLARIN MARS'TA DOLAŞTIĞI GÜNLER ÇOK YAKIN Söz konusu olay, insan kaşiflerin Mars'ta dolaştığı günlerin çok yakında olabileceğini gösteriyor. Çünkü oksijen tankı bir uzay gemisinde çok yer kapladığından astronotların yanlarında yeterince oksijenle Mars’a gitme ihtimali çok düşük. Bu yüzden, hem nefes almak hem de Dünya'ya dönmek için roketlere yakıt sağlamak için astronotların Mars atmosferinden kendi oksijenlerini üretmeleri gerekiyor.