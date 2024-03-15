NASA'nın Voyager 1 uzay aracı ile aylar sonra ilk kez iletişim kuruldu

VOYAGER SONDALARI NASIL ÇALIŞIYOR

Voyager 1 o kadar uzakta ki, Dünya'dan gönderilen komutların uzay aracına ulaşması 22,5 saat sürüyor. Ayrıca ekibin yanıt alabilmesi için 45 saat beklemesi gerekiyor.

Şu anda ekip, kod çözme sürecine 7 Mart'ta başladıktan 3 gün sonra kodu çözdü ve şu an Voyager 1'in hafızası inceleniyor.

Uzay ajansına göre potansiyel bir çözüm tasarlamak ve bunu eyleme geçirmek için bu bilgiyi kullanmak zaman alacak