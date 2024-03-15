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NASA'nın Voyager 1 uzay aracı ile aylar sonra ilk kez iletişim kuruldu

NASA'nın 46 yaşındaki Voyager 1 uzay aracında, Dünya'daki görev ekibi ile iletişim kesintisine neden olan bir bilgisayar arızası yaşanmıştı. NASA mühendisleri arızanın neden kaynaklandığını bulmak için aylarını verdikten sonra bu ayın başında ilk kez uzay aracıyla iletişim sağlandı.

NASA'nın Voyager 1 uzay aracı ile aylar sonra ilk kez iletişim kuruldu - 1

Başlangıçta beş yıl dayanacak şekilde tasarlanan Voyager 1 ve 2 sondaları tarihteki en uzun süre çalışan iki uzay aracı konumunda.

Olağanüstü uzun ömürleri her iki uzay aracının da onlarca yıl önce Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün çevresinde uçmak şeklindeki ön hedeflerine ulaştıktan sonra Güneş sistemimiz ve ötesi hakkında ek bilgiler sağladığı anlamına geliyor.

Ancak her iki sonda da yaşlandıkça zorluklarla karşılaştı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA'nın Voyager 1 uzay aracı ile aylar sonra ilk kez iletişim kuruldu - 2

KOZMİK İLETİŞİM SORUNLARI

Görev ekibi, Voyager 1 ile olan iletişim sorununu ilk olarak 14 Kasım 2023'te, uçuş veri sisteminin telemetri modülasyon ünitesinin tekrarlanan bir kod modeli göndermeye başlamasıyla fark etti.

Voyager 1'in uçuş veri sistemi, uzay aracından bilimsel veriler toplar ve aracın mevcut sağlık durumunu yansıtan mühendislik verileriyle birleştirir.

NASA'nın Voyager 1 uzay aracı ile aylar sonra ilk kez iletişim kuruldu - 3

Dünya üzerindeki görev kontrolü, bu verileri ikili kod veya birler ve sıfırlar dizisi halinde alır.

Ancak kasım ayından bu yana Voyager 1'in uçuş veri sistemi bir döngüde sıkıştı.

NASA'nın Voyager 1 uzay aracı ile aylar sonra ilk kez iletişim kuruldu - 4

DÜNYA'YA BİLGİ VEREMİYORDU

Uzay aracı hala görev ekibinden iletilen komutları alıp yerine getirebiliyor, ancak telekomünikasyon ünitesindeki sorun Voyager 1'in Dünya'ya hiçbir bilim veya mühendislik verisi iletmediği anlamına geliyordu.

Sorunun keşfedilmesinden bu yana görev ekibi, bilgisayar sistemini yeniden başlatmak ve sorunun kaynağını anlamak için komutlar göndermeye çalıştı.

NASA'nın Voyager 1 uzay aracı ile aylar sonra ilk kez iletişim kuruldu - 5

ÇÖZÜM ARAYIŞI SONUÇ VERDİ

Ekip, uçuş veri sisteminin farklı yazılım dizilerini çalıştırmasını sağlamak için 1 Mart'ta Voyager 1'e "dürtme" adı verilen bir komut gönderdi.

3 Mart'ta ekip, uçuş veri sisteminin bir bölümündeki etkinliğin, bozuk verilerin geri kalanından öne çıktığını fark etti.

Araçtan gelen sinyal, Voyager ekibinin alışık olduğu formatta olmasa da bir NASA mühendisi sinyali çözmeyi başardı.

NASA'nın paylaştığı bir güncellemeye göre kodu çözülen sinyal, aylardır elde edilemeyen tüm uçuş veri sisteminin hafızasını içeriyor.

NASA'nın Voyager 1 uzay aracı ile aylar sonra ilk kez iletişim kuruldu - 6

VOYAGER SONDALARI NASIL ÇALIŞIYOR

Voyager 1 o kadar uzakta ki, Dünya'dan gönderilen komutların uzay aracına ulaşması 22,5 saat sürüyor. Ayrıca ekibin yanıt alabilmesi için 45 saat beklemesi gerekiyor.

Şu anda ekip, kod çözme sürecine 7 Mart'ta başladıktan 3 gün sonra kodu çözdü ve şu an Voyager 1'in hafızası inceleniyor.

Uzay ajansına göre potansiyel bir çözüm tasarlamak ve bunu eyleme geçirmek için bu bilgiyi kullanmak zaman alacak

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