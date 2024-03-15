NASA'nın Voyager 1 uzay aracı ile aylar sonra ilk kez iletişim kuruldu
NASA'nın 46 yaşındaki Voyager 1 uzay aracında, Dünya'daki görev ekibi ile iletişim kesintisine neden olan bir bilgisayar arızası yaşanmıştı. NASA mühendisleri arızanın neden kaynaklandığını bulmak için aylarını verdikten sonra bu ayın başında ilk kez uzay aracıyla iletişim sağlandı.
Başlangıçta beş yıl dayanacak şekilde tasarlanan Voyager 1 ve 2 sondaları tarihteki en uzun süre çalışan iki uzay aracı konumunda.
Olağanüstü uzun ömürleri her iki uzay aracının da onlarca yıl önce Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün çevresinde uçmak şeklindeki ön hedeflerine ulaştıktan sonra Güneş sistemimiz ve ötesi hakkında ek bilgiler sağladığı anlamına geliyor.
Ancak her iki sonda da yaşlandıkça zorluklarla karşılaştı.