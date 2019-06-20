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Netflix aylık abonelik ücretlerine zam geldi

DHA

Netflix, Türkiye dahil 20 Avrupa ülkesinde aylık üyelik ücretlerinde artışa gitti. Üç ayrı kategoride fiyatlandırma yapan servisin zamlı ücretleri bugünden itibaren geçerli oldu. İşte zamlı yeni Netflix fiyatları...

  • 1

    NETFLIX'TEN ABONELİK ÜCRETİNE ZAM

    NETFLIX'TEN ABONELİK ÜCRETİNE ZAM
    Türkiye'de en çok kullanılan online içerik platformlardan biri olan Netflix, bu sabah abonelik ücretlerine zam yaptı.
  • 2

    TÜRKİYE FİYATLARI DA DEĞİŞTİ

    TÜRKİYE FİYATLARI DA DEĞİŞTİ
    Bu kapsamda Türkiye dahil 20 Avrupa ülkesinde fiyatlar değişti.
  • 3

    NETFLİX ÜCRETLERİNE ZAM

    NETFLİX ÜCRETLERİNE ZAM
    Türkiye’de 15.99 TL olan temel aylık üyelik paketinin fiyatı 17.99 TL, 27.99 TL olan standart aylık üyelik paketinin fiyatı 29.99 TL ve 39.99 TL olan özel aylık üyelik paketinin fiyatı 41.99 TL oldu. Yeni fiyatlar 20 Haziran Perşembe günü (bugün) itibarıyla geçerli olacak.

  • 4

    NETFLIX'TEN AÇIKLAMA

    NETFLIX'TEN AÇIKLAMA
    Netflix’ten yapılan açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:
  • 5

    “Dünya genelinde yaratıcı topluluklarla birlikte çalışıyor, nitelikli yapım ve filmlere odaklanıyoruz. Hem yeni dizi ve filmlere hem de ürünümüzü geliştirmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz ciddi yatırımlar nedeniyle zaman zaman üyelik ücretlerimizi yeniden düzenliyoruz..."
  • 6

    "... İçeriklerimizi mümkün olduğunca çok sayıda kişinin izleyebilmesi için fiyat değişikliğini minimumda tutmaya özen gösterdik”.
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