Nükleer enerji ile çalışacak ve yapay zeka tarafından kontrol edilecek: Uçan otel tanıtıldı

Küresel ısınma ve insan faaliyetleri nedeniyle dünya adım adım sona aklaşırken fosil yakıtların bu durumda büyük bir payı bulunuyor. Bu kapsamda, nükleer enerjiyle çalışan ve yapay zeka tarafından kontrol edilen bir uçan otel konsepti geliştirdi. Sky Cruise adı verilen aracın 2040 yılına kadar gökyüzünde yolculuk yağpabileceği ve 5 bin kişiyi ağırlayabileceği duyuruldu.

Haberler - ntv.com.tr 12.07.2022 - 11:51

Nükleer enerji ile çalışacak ve yapay zeka tarafından kontrol edilecek: Uçan otel tanıtıldı - 1

5 bin kişiyi ağırlayabilecek ve yıllarca havada kalabilecek bir otel tasarımı tanıtıldı.  “Sky Cruise” adı verilen geleceğin otelinin nükleer enerjiyle çalıştırılacağı ve yapay zeka (AI) tarafından yönetileceği açıklandı.

Nükleer enerji ile çalışacak ve yapay zeka tarafından kontrol edilecek: Uçan otel tanıtıldı - 2

Tony Holmsten ve Hussein  Al-Ghaili tarafından tasarlanan otelin tepesine inebilecek elektrikli ticari veya özel jetler aracılığıyla gidip gelmesiyle birlikte havada kalacağını belirtildi. 

Nükleer enerji ile çalışacak ve yapay zeka tarafından kontrol edilecek: Uçan otel tanıtıldı - 3

Aynı zamanda, Sky Cruise'un karbon ayak izine sahip olamayacağı ve 20 elektrikli motor ile çalışacağı bildirdi.

Nükleer enerji ile çalışacak ve yapay zeka tarafından kontrol edilecek: Uçan otel tanıtıldı - 4

BİRKAÇ YIL BOYUNCA HAVADA ASILI KALACAK

Tasarımcılar, "Nükleer enerji sayesinde, otelin yakıtı uzun bir süre boyunca bitmeyecek. Böylelikle birkaç yıl boyunca yere değmeden havada asılı kalabilecek” diye konuştu. 

Nükleer enerji ile çalışacak ve yapay zeka tarafından kontrol edilecek: Uçan otel tanıtıldı - 5

Diğer tarafında Sky Cruise’un yayımlanan tasarım görselinde uçan otelin birden fazla bar ve restorana, yüzme havuzlarına, seyir teraslarına, oyun odalarına ve bir sinema salonununa sahip olduğu görüldü.

Nükleer enerji ile çalışacak ve yapay zeka tarafından kontrol edilecek: Uçan otel tanıtıldı - 6

Uçan otelin tasarımcıları ayrıca, yapay zekanın gemiyi yönlendirmenin yanı sıra, herhangi bir türbülansı tahmin edip önleyeceğini ve otelin  "türbülansın üzerinden kolaylıkla süzülmesini" sağlayacağını aktardı.

Nükleer enerji ile çalışacak ve yapay zeka tarafından kontrol edilecek: Uçan otel tanıtıldı - 7

Öte yandan, tasarımın 2040 yılına kadar gerçeğe dönüştürülmesinin amaçlandığı duyuruldu.

Nükleer enerji ile çalışacak ve yapay zeka tarafından kontrol edilecek: Uçan otel tanıtıldı - 8

İşte uçan otelden fotoğraflar...

Nükleer enerji ile çalışacak ve yapay zeka tarafından kontrol edilecek: Uçan otel tanıtıldı - 9
Nükleer enerji ile çalışacak ve yapay zeka tarafından kontrol edilecek: Uçan otel tanıtıldı - 10
Nükleer enerji ile çalışacak ve yapay zeka tarafından kontrol edilecek: Uçan otel tanıtıldı - 11

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