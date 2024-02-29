Odysseus'tan yeni görüntüler geldi: Ay görevinde zaman tükeniyor!

Odysseus iniş aracını geliştiren Houston merkezli şirket Intuitive Machines, aracın yeni görüntülerini çarşamba günü bir basın toplantısında paylaştı.



Toplantı sırasında, Intuitive Machines ve NASA'dan yetkililer Odysseus'un veri ilettiğini doğruladı ve uzay aracının yüzeye dramatik inişi sırasında önemli aksaklıklara rağmen görev başarılı ilan edildi.



Uzay aracı çarşamba öğleden sonra itibariyle Ay'ın güney kutbu yakınlarındaki dinlenme yerinden veri aktarmaya devam ediyordu.