Odysseus'tan yeni görüntüler geldi: Ay görevinde zaman tükeniyor!
Ay'a yumuşak iniş yapan ABD yapımı araç olan Odysseus, Ay yüzeyine yaptığı üzücü ve tarihi inişten hemen sonraki anları paylaştı. NASA, 118 milyon dolarlık Odysseus'un görevini daha fazla veri elde etme umuduyla "ay gecesine" kadar uzatmayı planlıyor ancak iki haftalık sürenin aracı öldürebileceği düşünülüyor.
Odysseus iniş aracını geliştiren Houston merkezli şirket Intuitive Machines, aracın yeni görüntülerini çarşamba günü bir basın toplantısında paylaştı.
Toplantı sırasında, Intuitive Machines ve NASA'dan yetkililer Odysseus'un veri ilettiğini doğruladı ve uzay aracının yüzeye dramatik inişi sırasında önemli aksaklıklara rağmen görev başarılı ilan edildi.
Uzay aracı çarşamba öğleden sonra itibariyle Ay'ın güney kutbu yakınlarındaki dinlenme yerinden veri aktarmaya devam ediyordu.