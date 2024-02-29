Odysseus'tan yeni görüntüler geldi: Ay görevinde zaman tükeniyor!

Ay'a yumuşak iniş yapan ABD yapımı araç olan Odysseus, Ay yüzeyine yaptığı üzücü ve tarihi inişten hemen sonraki anları paylaştı. NASA, 118 milyon dolarlık Odysseus'un görevini daha fazla veri elde etme umuduyla "ay gecesine" kadar uzatmayı planlıyor ancak iki haftalık sürenin aracı öldürebileceği düşünülüyor.

Odysseus'tan yeni görüntüler geldi: Ay görevinde zaman tükeniyor! - 1

Odysseus iniş aracını geliştiren Houston merkezli şirket Intuitive Machines, aracın yeni görüntülerini çarşamba günü bir basın toplantısında paylaştı.

Toplantı sırasında, Intuitive Machines ve NASA'dan yetkililer Odysseus'un veri ilettiğini doğruladı ve uzay aracının yüzeye dramatik inişi sırasında önemli aksaklıklara rağmen görev başarılı ilan edildi.

Uzay aracı çarşamba öğleden sonra itibariyle Ay'ın güney kutbu yakınlarındaki dinlenme yerinden veri aktarmaya devam ediyordu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Odysseus'tan yeni görüntüler geldi: Ay görevinde zaman tükeniyor! - 2

NASA, 118 milyon dolarlık Odysseus'un görevini daha fazla veri elde etme umuduyla "ay gecesine" kadar uzatmayı planlıyor ancak iki haftalık sürenin aracı öldürebileciği düşünülüyor.

Odysseus'tan yeni görüntüler geldi: Ay görevinde zaman tükeniyor! - 3

ABD'nin 1972'deki son Apollo görevinden sonra Ay yüzeyine inmeyi başaran ilk uzay aracı Odysseus'un "yan yattığı" ancak "hayatta ve iyi durumda" olduğu açıklanmıştı.

Daha sonra iniş sırasında düşerek yan yatan Ay'a iniş aracının Güneş'in konumuna göre gücünün tükenmesi nedeniyle tamamen devre dışı kalabileciği bildirilmişti.

Odysseus'tan yeni görüntüler geldi: Ay görevinde zaman tükeniyor! - 4

Fakat uzay aracı henüz ölmedi bilim insanları Odysseus'un görevini soğuk bir 'ay gecesine' kadar uzatmayı planlıyor.

Ay'ın -185 derecenin altındaki karanlık evresinin aracı öldürmeyeceği ihtimalini düşünüyorlar.

Odysseus'tan yeni görüntüler geldi: Ay görevinde zaman tükeniyor! - 5

Intuitive Machines Odysseus'un iki hafta sürecek Ay gecesi boyunca karanlığa gömüleceğini, güneş enerjisine erişimini kaybedeceğini ve sadece sondanın pillerini değil iç donanımını da ciddi şekilde bozabilecek soğuklara dayanacağını söyledi.

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