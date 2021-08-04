Orman yangınları uydudan böyle görüntülendi

MARMARİS - ÖNCESİ Yangında en çok etkilenen yerlerin başında Marmaris geliyor. Popüler tatil bölgesinin uydu görüntüsü 31 Temmuz tarihinde yukarıdaki gibiydi.

MARMARİS - SONRASI Tarihler 2 Ağustos'a ait bu uydu görüntüsünde bölgedeki yangının ormanlara verdiği zarar gözler önüne serildi.

MAZIKÖY - ÇÖKERTME - ÖNCESİ Mazıköy - Çökertme bölgesi de yangından büyük çaplı etkilendi. 31 Temmuz'da bölgenin ormanları yeşil görünüyordu.