Orman yangınları uydudan böyle görüntülendi

Ege ve Akdeniz'i etkisi altına alan orman yangınları günlerdir devam ediyor. Son 6 günde 152 yangın kontrol altına alındı. 6 ilde ise 11 yangın devam ediyor. Yangınlar sonrası doğadaki tahribat uyduya böyle yansıdı...

ntv.com.tr 04.08.2021 - 09:48 | Son Güncelleme : 04.08.2021 - 10:10

Orman yangınları uydudan böyle görüntülendi - 1

MARMARİS - ÖNCESİ

Yangında en çok etkilenen yerlerin başında Marmaris geliyor. Popüler tatil bölgesinin uydu görüntüsü 31 Temmuz tarihinde yukarıdaki gibiydi.
Orman yangınları uydudan böyle görüntülendi - 2

MARMARİS - SONRASI

Tarihler 2 Ağustos'a ait bu uydu görüntüsünde bölgedeki yangının ormanlara verdiği zarar gözler önüne serildi.
Orman yangınları uydudan böyle görüntülendi - 3

MAZIKÖY - ÇÖKERTME - ÖNCESİ

Mazıköy - Çökertme bölgesi de yangından büyük çaplı etkilendi. 31 Temmuz'da bölgenin ormanları yeşil görünüyordu.
Orman yangınları uydudan böyle görüntülendi - 4

MAZIKÖY - ÇÖKERTME - SONRASI

Tarihler 2 Ağustos'u gösterdiğinde iki bölgeyi kaplayan ormanlar yerini büyük ölçüde kahverengi alana bıraktı. Uydu görüntüsünün alındığı tarihte devam eden yangınları da görmek mümkün.
Orman yangınları uydudan böyle görüntülendi - 5

AYDINCIK - ÖNCESİ

Yangınların ilk görüldüğü yerler arasında Mersin'in Aydıncık ilçesi bulunuyordu. İlçenin 27 Temmuz tarihindeki uydu görüntülerinde ormanlarında tahribat görülmüyor.
Orman yangınları uydudan böyle görüntülendi - 6

AYDINCIK - SONRASI

Sönen yangının ardından ormanda geniş bir alan tahrip oldu. 3 Ağustos tarihli görüntüde tahribatı görmek mümkün.
Orman yangınları uydudan böyle görüntülendi - 7

GÜNDOĞMUŞ - ÖNCESİ

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinin 27 Temmuz tarihine ait uydu görüntüsü.
Orman yangınları uydudan böyle görüntülendi - 8

GÜNDOĞMUŞ - SONRASI

1 Ağustos tarihli uydu görüntüsünde ilçedeki yangın görülüyor.
Orman yangınları uydudan böyle görüntülendi - 9

KÖYCEĞİZ - ÖNCESİ

Muğla'nın Köyceğiz bölgesinde ait 1 Ağustos tarihli uydu görüntüsü.
Orman yangınları uydudan böyle görüntülendi - 10

KÖYCEĞİZ - SONRASI

2 Ağustos'taki görüntüde bölgedeki orman yangını görülüyor.
Orman yangınları uydudan böyle görüntülendi - 11
Orman yangınları uydudan böyle görüntülendi - 12
Orman yangınları uydudan böyle görüntülendi - 13

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