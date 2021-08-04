Orman yangınları uydudan böyle görüntülendi

Ege ve Akdeniz'i etkisi altına alan orman yangınları günlerdir devam ediyor. Son 6 günde 152 yangın kontrol altına alındı. 6 ilde ise 11 yangın devam ediyor. Yangınlar sonrası doğadaki tahribat uyduya böyle yansıdı...
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ntv.com.tr 04.08.2021 - 09:48| Son Güncelleme : 04.08.2021 - 10:10
MARMARİS - ÖNCESİ
Yangında en çok etkilenen yerlerin başında Marmaris geliyor. Popüler tatil bölgesinin uydu görüntüsü 31 Temmuz tarihinde yukarıdaki gibiydi.
MARMARİS - SONRASI
Tarihler 2 Ağustos'a ait bu uydu görüntüsünde bölgedeki yangının ormanlara verdiği zarar gözler önüne serildi.
MAZIKÖY - ÇÖKERTME - ÖNCESİ
Mazıköy - Çökertme bölgesi de yangından büyük çaplı etkilendi. 31 Temmuz'da bölgenin ormanları yeşil görünüyordu.
MAZIKÖY - ÇÖKERTME - SONRASI
Tarihler 2 Ağustos'u gösterdiğinde iki bölgeyi kaplayan ormanlar yerini büyük ölçüde kahverengi alana bıraktı. Uydu görüntüsünün alındığı tarihte devam eden yangınları da görmek mümkün.
AYDINCIK - ÖNCESİ
Yangınların ilk görüldüğü yerler arasında Mersin'in Aydıncık ilçesi bulunuyordu. İlçenin 27 Temmuz tarihindeki uydu görüntülerinde ormanlarında tahribat görülmüyor.
AYDINCIK - SONRASI
Sönen yangının ardından ormanda geniş bir alan tahrip oldu. 3 Ağustos tarihli görüntüde tahribatı görmek mümkün.
GÜNDOĞMUŞ - ÖNCESİ
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinin 27 Temmuz tarihine ait uydu görüntüsü.
GÜNDOĞMUŞ - SONRASI
1 Ağustos tarihli uydu görüntüsünde ilçedeki yangın görülüyor.
KÖYCEĞİZ - ÖNCESİ
Muğla'nın Köyceğiz bölgesinde ait 1 Ağustos tarihli uydu görüntüsü.
KÖYCEĞİZ - SONRASI
2 Ağustos'taki görüntüde bölgedeki orman yangını görülüyor.
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