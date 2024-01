Palworld, üç günde 5 milyon satarak en çok satan oyun oldu

Palworld, piyasaya sürüldüğünden beri beklenmedik bir popülerlik elde etti.

Oyun, Steam üzerinden neredeyse 1.3 milyon eş zamanlı oyuncu zirvesine ulaştı.

Üç günde 5 milyon satarak , Üç günde dört milyon kopya satan tüm zamanların en hızlı satan oyunu "The Last of Us Part Two" oyunucu geçti ve birinci sıraya yerleşti.