Palworld, üç günde 5 milyon satarak en çok satan oyun oldu

Japon oyun şirketi Pocketpair tarafından geliştirilen "Silahlı Pokemon" olarak adlandırılan Palworld adlı çevrim içi çok oyunculu oyun,üç günde beş milyon kopya satışına ulaştı.

Palworld, üç günde 5 milyon satarak en çok satan oyun oldu - 1

Palworld, piyasaya sürüldüğünden beri beklenmedik bir popülerlik elde etti.

Oyun, Steam üzerinden neredeyse 1.3 milyon eş zamanlı oyuncu zirvesine ulaştı.

Üç günde 5 milyon satarak , Üç günde dört milyon kopya satan tüm zamanların en hızlı satan oyunu "The Last of Us Part Two" oyunucu geçti ve birinci sıraya yerleşti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Palworld, üç günde 5 milyon satarak en çok satan oyun oldu - 2

"ÖLÜM TEHTİDLERİ ALIYORUZ"

Oyun, Pokémon'a olan benzerliği nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. "Açık dünya hayatta kalma öğeleri içeren çok oyunculu bir yaratık toplama oyunu" olarak tanımlanan Palworld'de oyuncular, "pal-ustaları" olarak adlandırılan karakterlerle büyük bir haritada dolaşarak diğer oyuncular ve "arkadaşlar" adı verilen yaratıklarla savaşabilir, onları yakalayabilir ve kendi takımlarına katabilirler.

Oyunun karakter tasarımından dolayı Pokémon'a benzerliği ile Pokemon hayranlarını kızdırdı.

Ayrıca diğer hayatta kalma oyunlarından esinlenmiş olması eleştirilere neden oldu.

Pocketpair İcra Kurulu Başkanı Takuro Mizobe, şirketteki geliştiricilerin X üzerinden Pokemon hayranları tarafından iftiralara uğradığını ve ölüm tehdidi aldıklarını söyledi.

Palworld, üç günde 5 milyon satarak en çok satan oyun oldu - 3

Geliştirici ekip, Pazartesi sabahı yaptığı bir açıklamada, destek ekibinin 50.000 oyuncu sorunu aldığını ve oyunun ciddi hatalarının farkında olduklarını belirtti. Oyun, "erken erişim" aşamasında olduğu için oyuncular, çeşitli sorunlarla karşılaşabilirler. Ancak geliştirici ekip, bu sorunların düzeltilmesi için bilgilerin en kısa sürede paylaşılacağını açıkladı.

yayın yapan bir oyuncu, oyunun lag ve donma sorunlarına rağmen büyük ilgi gördüğünü ve bu sorunların zamanla düzeleceğine inandığını belirtti.

Oyunun popülerliği, oyuncuların sürekli oynamaya teşvik ettiğini ve arkadaşlarıyla birlikte oynamaktan büyük keyif aldığını söyledi.

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