Palworld, üç günde 5 milyon satarak en çok satan oyun oldu
Japon oyun şirketi Pocketpair tarafından geliştirilen "Silahlı Pokemon" olarak adlandırılan Palworld adlı çevrim içi çok oyunculu oyun,üç günde beş milyon kopya satışına ulaştı.
Palworld, piyasaya sürüldüğünden beri beklenmedik bir popülerlik elde etti.
Oyun, Steam üzerinden neredeyse 1.3 milyon eş zamanlı oyuncu zirvesine ulaştı.
Üç günde 5 milyon satarak , Üç günde dört milyon kopya satan tüm zamanların en hızlı satan oyunu "The Last of Us Part Two" oyunucu geçti ve birinci sıraya yerleşti.