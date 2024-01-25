Palworld, üç günde 5 milyon satarak en çok satan oyun oldu

"ÖLÜM TEHTİDLERİ ALIYORUZ"

Oyun, Pokémon'a olan benzerliği nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. "Açık dünya hayatta kalma öğeleri içeren çok oyunculu bir yaratık toplama oyunu" olarak tanımlanan Palworld'de oyuncular, "pal-ustaları" olarak adlandırılan karakterlerle büyük bir haritada dolaşarak diğer oyuncular ve "arkadaşlar" adı verilen yaratıklarla savaşabilir, onları yakalayabilir ve kendi takımlarına katabilirler.

Oyunun karakter tasarımından dolayı Pokémon'a benzerliği ile Pokemon hayranlarını kızdırdı.

Ayrıca diğer hayatta kalma oyunlarından esinlenmiş olması eleştirilere neden oldu.

Pocketpair İcra Kurulu Başkanı Takuro Mizobe, şirketteki geliştiricilerin X üzerinden Pokemon hayranları tarafından iftiralara uğradığını ve ölüm tehdidi aldıklarını söyledi.