Parçalı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'de görülecek mi? (Kanlı Ay tutulmasının tarihi ve saati)
Ay tutulması için geri sayım sürüyor. 2023 Gök Olayları Yıllığı'na göre, yılın ikinci Ay tutulması ekim ayında gerçekleşecek. Peki, parçalı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'de görülecek mi? İşte kanlı Ay tutulmasının tarihi ve saati...
Ekim ayı içerisinde gerçekleşen Güneş tutulması ardından bu kez gözler Ay tutulması tarihine çevrildi. Parçalı halde gerçekleşecek olan Ay tutulması, Türkiye de dahil olmak üzere Asya, Avrupa Afrika’da izlenebilecek.