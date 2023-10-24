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Parçalı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'de görülecek mi? (Kanlı Ay tutulmasının tarihi ve saati)

Ay tutulması için geri sayım sürüyor. 2023 Gök Olayları Yıllığı'na göre, yılın ikinci Ay tutulması ekim ayında gerçekleşecek. Peki, parçalı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'de görülecek mi? İşte kanlı Ay tutulmasının tarihi ve saati...

Parçalı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'de görülecek mi? (Kanlı Ay tutulmasının tarihi ve saati) - 1

Ekim ayı içerisinde gerçekleşen Güneş tutulması ardından bu kez gözler Ay tutulması tarihine çevrildi. Parçalı halde gerçekleşecek olan Ay tutulması, Türkiye de dahil olmak üzere Asya, Avrupa Afrika’da izlenebilecek.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Parçalı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'de görülecek mi? (Kanlı Ay tutulmasının tarihi ve saati) - 2

PARÇALI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Parçalı Ay tutulması 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşecek. Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak bu tutulma, 01.26'da sona erecek.

Parçalı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'de görülecek mi? (Kanlı Ay tutulmasının tarihi ve saati) - 3

Bu tutulmada ayın sadece yüzde 12'si dünyanın gölgesi içinde kalacağından bu bölgedeki kızarıklığın fark edilmesi zor olacak. Tutulmanın maksimum evresi 23.15'te gerçekleşecek.

Parçalı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'de görülecek mi? (Kanlı Ay tutulmasının tarihi ve saati) - 4

KANLI AY NEDİR?

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.


Parçalı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'de görülecek mi? (Kanlı Ay tutulmasının tarihi ve saati) - 5

Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

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