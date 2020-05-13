Patagonya'da 70 milyon yıllık dev dinozor fosili bulundu

Megaraptorlar, Kretase döneminde, özellikle güney yarımkürede, yaklaşık 65 milyon yıl önce gerçekleşen kitlesel yok oluşa kadar gelişen ve çeşitlenen büyük ve yırtıcı dinozorlardı. Ayrıca, Avustralya ve Asya'da megapartörler de bulundu.

Novas, "Benim için, Neuquén'de ilk keşif yaptığımızdan beri, megaraptorun kuzenlerinin dünyanın diğer bölgelerinde bulunması büyük bir memnuniyet. Şimdi, Patagonya'dan başka bir megaraptor ekliyoruz" dedi.