Payday 3 çıkış tarihi sızdırıldı: Oyun içi video geliyor! (Payday 3 ne zaman çıkacak?

Oyunun resmi Youtube hesabından 20 saniyelik bir tanıtım videosu yayınlanmıştı. Ancak oyunun çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir duyuru yayınlanmadı. Geliştirici Starbereeze'in patronu Tobias Sjögren, bir röportajında serinin yıllar içinde milyonlarca insana ulaştığı göz önüne alındığında, oyunun devamını yayınlama konusunda baskı hissettiğini söyledi.
Oyun direktörü Erik Wonnevi, Payday 3'ün hikayesi hakkında birkaç ayrıntı paylaştı. Serinin üçüncü bölümü olacak olan bu oyun, Dallas, Hoxton, Chains ve Wolf ile yeniden soyguna hazırlanıyor. Soygunlar bu kez New York'ta gerçekleşecek. Ayrıca oyun kripto para birimi, toplu gözetim ve dark web temalarıyla da ilgilenecek.
Payday 3'ün oynanış videosu henüz gün yüzüne çıkmadı, ancak yarın (8 Haziran) düzenlenecek olan Summer Game Fest'te tanıtılması bekleniyor. Takım tabanlı soygunlar yapabildiğiniz Payday 3, muhtemelen aynı formatla yine karşımıza çıkacak ve oyuncuların kendi stratejilerini uygulamasına olanak sağlayacak.
Payday 3'ün PS5, Xbox ve PC için belirlenen çıkış tarihinin 21 Eylül 2023 Perşembe olarak belirlendiği aktarıldı.