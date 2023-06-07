Payday 3 çıkış tarihi sızdırıldı: Oyun içi video geliyor! (Payday 3 ne zaman çıkacak?

PAYDAY 3 NASIL OLACAK?

Oyun direktörü Erik Wonnevi, Payday 3'ün hikayesi hakkında birkaç ayrıntı paylaştı. Serinin üçüncü bölümü olacak olan bu oyun, Dallas, Hoxton, Chains ve Wolf ile yeniden soyguna hazırlanıyor. Soygunlar bu kez New York'ta gerçekleşecek. Ayrıca oyun kripto para birimi, toplu gözetim ve dark web temalarıyla da ilgilenecek.