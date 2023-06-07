Payday 3 çıkış tarihi sızdırıldı: Oyun içi video geliyor! (Payday 3 ne zaman çıkacak?

Arkadaşlarınızla birlikte banka soygunu yapabildiğiniz Payday serisinin 3. versiyonunun yarın (8 Haziran) düzenlenecek olan Summer Game Fest'te görücüye çıkacağı aktarıldı.

Payday 3 çıkış tarihi sızdırıldı: Oyun içi video geliyor! (Payday 3 ne zaman çıkacak? - 1

Oyunun resmi Youtube hesabından 20 saniyelik bir tanıtım videosu yayınlanmıştı. Ancak oyunun çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir duyuru yayınlanmadı. Geliştirici Starbereeze'in patronu Tobias Sjögren, bir röportajında serinin yıllar içinde milyonlarca insana ulaştığı göz önüne alındığında, oyunun devamını yayınlama konusunda baskı hissettiğini söyledi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Payday 3 çıkış tarihi sızdırıldı: Oyun içi video geliyor! (Payday 3 ne zaman çıkacak? - 2

PAYDAY 3 NASIL OLACAK?

Oyun direktörü Erik Wonnevi, Payday 3'ün hikayesi hakkında birkaç ayrıntı paylaştı. Serinin üçüncü bölümü olacak olan bu oyun, Dallas, Hoxton, Chains ve Wolf ile yeniden soyguna hazırlanıyor. Soygunlar bu kez New York'ta gerçekleşecek. Ayrıca oyun kripto para birimi, toplu gözetim ve dark web temalarıyla da ilgilenecek.

Payday 3 çıkış tarihi sızdırıldı: Oyun içi video geliyor! (Payday 3 ne zaman çıkacak? - 3

PAYDAY 3 OYNANIŞI 

Payday 3'ün oynanış videosu henüz gün yüzüne çıkmadı, ancak yarın (8 Haziran) düzenlenecek olan Summer Game Fest'te tanıtılması bekleniyor. Takım tabanlı soygunlar yapabildiğiniz Payday 3, muhtemelen aynı formatla yine karşımıza çıkacak ve oyuncuların kendi stratejilerini uygulamasına olanak sağlayacak.

Payday 3 çıkış tarihi sızdırıldı: Oyun içi video geliyor! (Payday 3 ne zaman çıkacak? - 4

NE ZAMAN ÇIKACAK

Payday 3'ün PS5, Xbox ve PC için belirlenen çıkış tarihinin 21 Eylül 2023 Perşembe olarak belirlendiği aktarıldı.

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