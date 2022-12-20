Peru'da 100'den fazla yeni Nazca jeoglifi keşfedildi

Peru'nun antik Nazca ovasında ve çevresinde keşfedilen 100'den fazla yeni tasarım, onlarca yıldır bilim insanlarının ve ziyaretçilerin ilgisini çeken Kolomb öncesi gizemli sanat eserleri hakkında yeni bilgilere ışık tutabilir.
Yamagata Üniversitesi'nden Perulu ve Japon araştırmacılar, hava fotoğrafları ve dronlarla iki yıl süren saha araştırmalarının ardından bu ayın başlarında Peru'nun güney Pasifik kıyısındaki Unesco Dünya Mirası alanında 168 yeni tasarımın keşfedildiğini bildirdi.
Güney Amerika çölüne oyulmuş devasa figürler olan jeoglifler, 2.000 yıldan daha eskiye dayanıyor ve insanları, kedileri, yılanları, katil balinaları, kuşları ve yerli kamalidleri - lamalar, guanakolar ve alpakalar gibi hayvanları temsil ediyor.
Nazca Çizgileri araştırma programının baş arkeologu Jorge Olano, yeni keşfedilen figürlerin ortalama 2 ila 6 metre uzunluğunda olduğunu söyledi. Sadece havadan görülebilen Nazca Çizgilerinin amacı bir sır olarak kalıyor.
Araştırmayı yürüten Yamagata Üniversitesi'nden Profesör Masato Sakai, bu ayki bulguların daha küçük olduğunu ve yerden görülebildiğini söyledi.
Peru'nun zengin tarihinin ikonik kalıntıları olan figürler, başkent Lima'dan arabayla yaklaşık üç saat uzaklıkta yer alıyor.
Araştırmacılar, 2004'ten bu yana bölgede 190 figür keşfetmişti. Ancak bunların kapsadığı arazinin genişliği, miras alanını inceleme ve koruma çabalarını zorlu bir işlem haline getiriyor.
Yamagata Üniversitesi, araştırmanın hatların korunmasına yardımcı olmak için yapay zeka tabanlı çalışmalarda kullanılacağını söyledi.
Sakai, "Arkeoloji parkındaki madencilikle ilgili atölyelerin son zamanlarda genişlemesi nedeniyle bazı jeoglifler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.