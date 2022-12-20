Peru'da 100'den fazla yeni Nazca jeoglifi keşfedildi

Peru'nun eski Nazca ovasında 100'den fazla yeni tasarım keşfedildi. 2000 yıldan daha eskiye dayanan jeogliflerin bu ayki bulguları öncekilere nazaran daha küçük ve yerden görülebiliyor

Peru'da 100'den fazla yeni Nazca jeoglifi keşfedildi - 1

Peru'nun antik Nazca ovasında ve çevresinde keşfedilen 100'den fazla yeni tasarım, onlarca yıldır bilim insanlarının ve ziyaretçilerin ilgisini çeken Kolomb öncesi gizemli sanat eserleri hakkında yeni bilgilere ışık tutabilir.

Peru'da 100'den fazla yeni Nazca jeoglifi keşfedildi - 2

Yamagata Üniversitesi'nden Perulu ve Japon araştırmacılar, hava fotoğrafları ve dronlarla iki yıl süren saha araştırmalarının ardından bu ayın başlarında Peru'nun güney Pasifik kıyısındaki Unesco Dünya Mirası alanında 168 yeni tasarımın keşfedildiğini bildirdi.

Peru'da 100'den fazla yeni Nazca jeoglifi keşfedildi - 3

Güney Amerika çölüne oyulmuş devasa figürler olan jeoglifler, 2.000 yıldan daha eskiye dayanıyor ve insanları, kedileri, yılanları, katil balinaları, kuşları ve yerli kamalidleri - lamalar, guanakolar ve alpakalar gibi hayvanları temsil ediyor.

Peru'da 100'den fazla yeni Nazca jeoglifi keşfedildi - 4

Nazca Çizgileri araştırma programının baş arkeologu Jorge Olano, yeni keşfedilen figürlerin ortalama 2 ila 6 metre uzunluğunda olduğunu söyledi. Sadece havadan görülebilen Nazca Çizgilerinin amacı bir sır olarak kalıyor.

Peru'da 100'den fazla yeni Nazca jeoglifi keşfedildi - 5

Araştırmayı yürüten Yamagata Üniversitesi'nden Profesör Masato Sakai, bu ayki bulguların daha küçük olduğunu ve yerden görülebildiğini söyledi.

Peru'da 100'den fazla yeni Nazca jeoglifi keşfedildi - 6

Peru'nun zengin tarihinin ikonik kalıntıları olan figürler, başkent Lima'dan arabayla yaklaşık üç saat uzaklıkta yer alıyor.

Peru'da 100'den fazla yeni Nazca jeoglifi keşfedildi - 7

Araştırmacılar, 2004'ten bu yana bölgede 190 figür keşfetmişti. Ancak bunların kapsadığı arazinin genişliği, miras alanını inceleme ve koruma çabalarını zorlu bir işlem haline getiriyor.

Peru'da 100'den fazla yeni Nazca jeoglifi keşfedildi - 8

Yamagata Üniversitesi, araştırmanın hatların korunmasına yardımcı olmak için yapay zeka tabanlı çalışmalarda kullanılacağını söyledi.

Peru'da 100'den fazla yeni Nazca jeoglifi keşfedildi - 9

Sakai, "Arkeoloji parkındaki madencilikle ilgili atölyelerin son zamanlarda genişlemesi nedeniyle bazı jeoglifler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.

Peru'da 100'den fazla yeni Nazca jeoglifi keşfedildi - 10
Peru'da 100'den fazla yeni Nazca jeoglifi keşfedildi - 11
Peru'da 100'den fazla yeni Nazca jeoglifi keşfedildi - 12
Peru'da 100'den fazla yeni Nazca jeoglifi keşfedildi - 13
Peru'da 100'den fazla yeni Nazca jeoglifi keşfedildi - 14
Peru'da 100'den fazla yeni Nazca jeoglifi keşfedildi - 15
Peru'da 100'den fazla yeni Nazca jeoglifi keşfedildi - 16
Peru'da 100'den fazla yeni Nazca jeoglifi keşfedildi - 17
Peru'da 100'den fazla yeni Nazca jeoglifi keşfedildi - 18
Peru'da 100'den fazla yeni Nazca jeoglifi keşfedildi - 19
Peru'da 100'den fazla yeni Nazca jeoglifi keşfedildi - 20
Peru'da 100'den fazla yeni Nazca jeoglifi keşfedildi - 21
Peru'da 100'den fazla yeni Nazca jeoglifi keşfedildi - 22

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER