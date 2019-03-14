Pi sayısı ile ilgili ilginç bilgiler (3.14 'Pi' Günü)
Dünya Pi Günü, matematik sabiti pi sayısı anısına kabul edilmiş ve her yıl 14 Mart'ta kutlanmaktadır. Nedeni ise Amerikan tarih formatında bu günün 3/14 olarak geçmesi ve bunun pi sayısının anımsatmasıdır. İşte Pi sayısı ile ilgili bilmeniz gereken her şey...
1
Pİ SAYISI NEDİR?
Pi sayısı aslında bir orandır ve dairenin çevresinin çapına bölümünden elde edilir.
2
Pİ SAYISINI KİM BULDU?
Pi sayısının kim tarafından bulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bu sayının tarihi millattan önceye kadar dayanıyor.
3
SEMBOLÜNÜN ANLAMI NE?
Pi sembolü, Yunan alfabesinin 16. harfidir.
4
KAÇ BASAMAĞI BİLİNİYOR?
Pi sayısının 6 trilyonuncu, 8 trilyonuncu, 9 trilyonuncu ve 10 trilyonuncu basmakları 5'tir (İnanmıyorsanız kontrol edin)
5
NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?
İlk kez 1998 yılında San Francisco Exploratorium'da ünlü bir fizikçi olan Larry SHAW tarafından kutlanan Pi Günü, Türkiyede ilk kez 2007 senesinde kutlanmıştır.
6
PİPHİLOLOGY NEDİR?
Pi sayısını ezberlemek için kullanılan yöntemlerin tümüne verilen isimdir.