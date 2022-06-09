Pi sayısında yeni rekor: 100 trilyonuncu rakam bulundu

Haberler - ntv.com.tr 09.06.2022 - 08:57
Bilgisayar güçlerinin artmasıyla Pi sayısı rekorları üst üste gelmeye başladı. Her yıl birden fazla Pi rekoru görmek mümkün.
Google Cloud'da çalışan bir ekip tarafından geliştirilen algoritma virgülden sonraki 100 trilyonuncu rakamı hesapladı.
Bunu sayı olarak görmek isterseniz cevabı: 100.000.000.000.000
Aynı ekip 2019 yılında 31.4 trilyonuncu rakamla kısa süreliğine rekoru ele geçirmişti. Ancak rekor daha sonra birkaç kez kırıldı. Son olarak İsviçre Üniversitesi geçen yıl 82.8 trilyonuncu rakamı hesaplamıştı.
Google'ın hesaplaması tam olarak 157 gün 23 saat 31 dakika ve 7.6 saniye sürdü sürdü. Bu süre size uzun gibi gelebilir ancak aynı ekibin 2019 yılındaki 31.4 trilyonluk rekoru 121 gün sürmüştü.
Yeni rekor ise bunun üç katından fazla ve sadece 37 gün daha uzun sürdü. Hesaplama boyunca 82 bin terabayttan fazla veri işlendi. Eğer merak ediyorsanız Pi sayısının 100. trilyonuncu rakamı ise 0 olarak bulundu.
Bir Word sayfasına Times New Roman yazı tipinde ve 11 puntoda 4 bin 180 rakam yazılabiliyor.
Eğer araştırmacılar buldukları sayısı yazıcıdan çıkarmak isterse 240 milyardan fazla A4 boyutunda kağıda ihtiyaç duyacaklar.
Pi sayısı bir dairenin çevresinin çapına bölünmesinden elde ediliyor.
Bir tekrar dizilimi tespit edilemeyen Pi sayısının sonsuz olduğu belirtiliyor. Bilim insanları ilk 10 basamağı 3.141592653 olan Pi sayısının rekorunu zorlamaya devam ediyor.
Ayrıca Pi'yi hesaplamak için geliştirilen tekniklerin RNA analizi, akışkanlar dinamiği simülasyonları ve metin analizi gibi alanlarda da kullanılabileceği belirtiliyor.
Pİ SAYISINI KİM BULDU?
Pi sayısının kim tarafından bulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bu sayının tarihi millattan önceye kadar dayanıyor.
SEMBOLÜNÜN ANLAMI NE?
Pi sembolü, Yunan alfabesinin 16. harfidir.
KAÇ BASAMAĞI BİLİNİYOR?
Pi sayısının 6 trilyonuncu, 8 trilyonuncu, 9 trilyonuncu ve 10 trilyonuncu basmakları 5'tir (İnanmıyorsanız kontrol edin)
3.14 Pİ GÜNÜ NEDİR
Dünya Pi Günü, matematik sabiti pi sayısı anısına kabul edilmiş ve her yıl 14 Mart'ta kutlanmaktadır. Pi sayısı anısına kabul edilmiş ve her yıl 14 Mart'ta kutlanmaktadır. Nedeni ise Amerikan tarih formatında bu günün 3/14 olarak geçmesi ve bunun pi sayısının anımsatmasıdır.
NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?
İlk kez 1998 yılında San Francisco Exploratorium'da ünlü bir fizikçi olan Larry SHAW tarafından kutlanan Pi Günü, Türkiyede ilk kez 2007 senesinde kutlanmıştır.
PİPHİLOLOGY NEDİR?
Pi sayısını ezberlemek için kullanılan yöntemlerin tümüne verilen isimdir.