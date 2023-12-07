PISA testi çözümü: 15 yaşındaki çocukları geçebilecek misiniz?
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)'nin geçen yıl 81 ülkede, 15 yaşındaki gençlerin bilgi ve becerilerini ölçmek için yaptığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) testinin sonuçlarını yayımladı. OECD, geçen yılki matematik sorularıni internet sitesinde de paylaştı. Lise öğrencilerine sorulan bu soruları çözebilecek misiniz?
1. SORU
Birleşik Krallık'ta 2008'den 2014'e kadar her yıl satılan toplam DVD sayısı yukarıdaki grafikte gösterilmektedir.
Yatay eksendeki değerler, 2008'den sonraki yılların sayısını temsil etmektedir. Örneğin, (0; 252,9) değerinin olduğu nokta, 2008 yılında 252,9 milyon DVD'nin satıldığını göstermektedir. (1; 234,6) değerinin olduğu nokta, 2009 yılı boyunca 234,6 milyon DVD'nin satıldığını göstermektedir.
Grafikte yer alan bilgiler aşağıdaki ifadeyi destekler mi? Evet ya da Hayır seçeneklerinden birine tıklayınız.
- Satılan DVD sayısı, 2008'den 2014'e kadar yaklaşık %50 azalmıştır.