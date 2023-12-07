PISA testi çözümü: 15 yaşındaki çocukları geçebilecek misiniz?

16. SORU

Tuğçe yeni bir araba almayı planlıyor. Araba ödeyeceği para ile birlikte bu arabayı ilk yıl kullanmanın kendisine ne kadara mal olacağını bilmek istiyor.

Tuğçe, internette bir Maliyet Hesaplama Programı bulmuş ve aşağıdaki tahminlerde bulunmuştur;

Bu yıl arabayla tahmini 20 bin km yol yapacak.

Ortalam yakıt fiyatı litre başına 1,54 TL olacak.

Tahmini bakım masrafları ilk yıl için 250 TL olacak.

Tuğçe'nin satın almayı düşündüğü dört arabanınfiyatı ve yakıt tüketimi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Bir arabanın 100 kilometrede tükettiği yakıtın litre cinsinden miktarına yakıt tüketimi denir.

Araba A: Fiyatı 8.000 TL, yakıt tüketimi 18,9 (lt/100km)

Araba B: Fiyatı 8.700 TL, yakıt tüketimi 15,7 (lt/100km)

Araba C: Fiyatı 9.900 TL, yakıt tüketimi 12,4 (lt/100km)

Araba D: Fiyatı10.500 TL, yakıt tüketimi 14,1 (lt/100km)

Tuğçe'nin tahminlerine göre, arabaya ödeyeceği para ile bu arabanın ilk yıl kullanım masrafları dikkate alındığında maliyeti en az olacak araba hangisidir?