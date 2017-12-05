Piyasadaki en iyi akıllı telefonlar ve özellikleri
ntv.com.tr
Yeni bir telefon almayı planlayanlardansanız bu listeye bakmadan akıllı telefon almayın. Zira piyasadaki en iyi telefonları ve özelliklerini sizler için derledik. İşte şu an alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar ve kullanıcılarına sundukları özellikleri...
-
1
GALAXY NOTE 9
Samsung Galaxy Note 9, 6.4 inç ekrana ev sahipliği yapıyor.
Bu ekranın çözünürlüğü de QHD+ yani 1440 x 2960 (516 ppi) seviyesinde.
-
2
GALAXY NOTE 9
Cihaz gücünü yeni Exynos 9810 işlemcisinden alıyor.
-
3
GALAXY NOTE 94 bin mAh bataryaya ev sahipliği yapan Galaxy Note 9, IP68 sertifikası ile su ve toz dayanıklılığına sahip
-
4
GALAXY NOTE 9
Cihaz için 128 GB ve 512 GB depolama alanına sahip iki opsiyon sunuluyor.
-
5
GALAXY NOTE 9Kullanıcılar micro SD kart desteği ile telefonlarının depolama limitini 1 TB’ye kadar çıkarabilecek.
-
6
HUAWEİ P20 PROHuawei P20 Pro'da 6.1 inç büyüklüğünde 1080x2240 (Full HD+) çözünürlüğünde OLED ekrana yer veriliyor.
-
7
HUAWEİ P20 PRO8 çekirdeğe ev sahipliği yapan modelin batarya değeri 4 bin mAh.
-
8
HUAWEİ P20 PROAkıllı telefonun en dikkat çeken özelliği ise 40 + 20 + 8 MP değerlere sahip üç arka kameraya sahip olması.
-
9
HUAWEİ P20 PROHuawei P20 Pro'da 24 MP'lik bir selfie kamerasına yani ön kameraya yer verildi.
-
10
HUAWEİ P20 PROTelefon Android 8.1 işletim sistemi ile geliyor.Huawei P20 Pro 128 GB depolama alanına sahip.
-
11
Samsung Galaxy S9+
6.2 inç ekran
-
12
Samsung Galaxy S9+
64 GB depolama alanı
-
13
Samsung Galaxy S9+
6 GB RAM
-
14
Samsung Galaxy S9+
3 bin 500 mAh batarya
-
15
Samsung Galaxy S9+12 MP kamera
-
16
iPhone X
5.8 inç ekran
-
17
iPhone X
64, 256 GB depolama alanı
-
18
iPhone X
3 GB RAM
-
19
iPhone X
2 bin 716 mAh batarya
-
20
iPhone X12 MP kamera
-
21
Google Pixel XL5.5 inç ekran
-
22
Google Pixel XL
32 GB dahili depolama
-
23
Google Pixel XL
4GB RAM
-
24
Google Pixel XL
3450 mAh batarya
-
25
Google Pixel XL1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü
-
26
Samsung Galaxy Note 8
6.3 inç ekran
-
27
Samsung Galaxy Note 8
64 GB depolama alanı
-
28
Samsung Galaxy Note 8
6 GB RAM
-
29
Samsung Galaxy Note 8
3 bin 300 mAh batarya
-
30
Samsung Galaxy Note 812 MP kamera
-
31
GENERAL MOBİLE GM 85.7 inç ekran
-
32
GENERAL MOBİLE GM 832 GB depolama
-
33
GENERAL MOBİLE GM 83 GB RAM
-
34
GENERAL MOBİLE GM 83 bin 75 mAh batarya
-
35
GENERAL MOBİLE GM 813 MP kamera
-
36
Samsung Galaxy S7
5.1 inç ekran
-
37
Samsung Galaxy S7
32 GB dahili dahili depolama
-
38
Samsung Galaxy S7
4GB RAM
-
39
Samsung Galaxy S7
3000 mAh batarya
-
40
Samsung Galaxy S71440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü
-
41
Samsung Galaxy S7 Edge
5.5 inç ekran
-
42
Samsung Galaxy S7 Edge
32 GB dahili depolama
-
43
Samsung Galaxy S7 Edge
4GB RAM
-
44
Samsung Galaxy S7 Edge
3600 mAh batarya
-
45
Samsung Galaxy S7 Edge1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü
-
46
HTC U11
5.5 inç ekran
-
47
HTC U11
64 GB depolama alanı
-
48
HTC U11
4 GB RAM
-
49
HTC U11
3 bin mAh batarya
-
50
HTC U1112 MP kamera
-
51
iPhone 7
4.7 inç ekran
-
52
iPhone 7
32, 128, 256 GB dahili depolama
-
53
iPhone 7
2GB RAM
-
54
iPhone 7
1960 mAh batarya
-
55
iPhone 7750x1334 ekran çözünürlüğü
-
56
iPhone 7 Plus
5.5 inç ekran
-
57
iPhone 7 Plus1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
-
58
iPhone 7 Plus
32, 128, 256 GB dahili depolama
-
59
iPhone 7 Plus
3GB RAM
-
60
iPhone 7 Plus
2900 mAh batarya
-
61
Google Pixel5 inç ekran
-
62
Google Pixel
32 GB dahili depolama
-
63
Google Pixel
4GB RAM
-
64
Google Pixel
2770 mAh batarya
-
65
Google Pixel1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
-
66
Galaxy S8
5.8 inç ekran
-
67
Galaxy S8
64 GB depolama
-
68
Galaxy S8
4 GB RAM
-
69
Galaxy S8
3 bin mAh batarya
-
70
Galaxy S812 MP kamera
-
71
Galaxy S8 plus6.2 inç ekran
-
72
Galaxy S8 plus
64 GB hafıza
-
73
Galaxy S8 plus
4 GB RAM
-
74
Galaxy S8 plus
3 bin 500 mAh batarya
-
75
Galaxy S8 plus12 MP kamera
-
76
iPhone 8
4.7 inç ekran
-
77
iPhone 864 GB'dan başlayan depolama seçenekleri
-
78
iPhone 82 GB RAM
-
79
iPhone 8
750x1334 (HD+) ekran çözünürlüğü
1821 mAh pil
-
8012 MP kamera
-
81
iPhone 8 Plus
5.5 inç ekran
-
82
iPhone 8 Plus64 GB'dan başlayan depolama seçenekleri
-
83
iPhone 8 Plus3 GB RAM
-
84
iPhone 8 Plus1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
-
85
iPhone 8 Plus2 bin 675 mAh batarya
-
86
iPhone 8 Plus12 MP kamera
-
87
LG G6
5.7 inç ekran
-
88
LG G6
32 GB depolama alanı
-
89
LG G6
4 GB RAM
-
90
LG G6
3 bin 300 mAh batarya
-
91
LG G613 MP kamera
-
92
Huawei P10
5.1 inç ekran
-
93
Huawei P10
64 GB depolama alanı
-
94
Huawei P10
4 GB RAM
-
95
Huawei P10
3 bin 200 mAh batarya
-
96
Huawei P1012 MP kamera