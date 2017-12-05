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Piyasadaki en iyi akıllı telefonlar ve özellikleri

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Yeni bir telefon almayı planlayanlardansanız bu listeye bakmadan akıllı telefon almayın. Zira piyasadaki en iyi telefonları ve özelliklerini sizler için derledik. İşte şu an alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar ve kullanıcılarına sundukları özellikleri...

  • 1

    GALAXY NOTE 9

    GALAXY NOTE 9

    Samsung Galaxy Note 9, 6.4 inç ekrana ev sahipliği yapıyor.

    Bu ekranın çözünürlüğü de QHD+ yani 1440 x 2960 (516 ppi) seviyesinde.

  • 2

    GALAXY NOTE 9

    GALAXY NOTE 9

    Cihaz gücünü yeni Exynos 9810 işlemcisinden alıyor.

  • 3

    GALAXY NOTE 9

    GALAXY NOTE 9
    4 bin mAh bataryaya ev sahipliği yapan Galaxy Note 9, IP68 sertifikası ile su ve toz dayanıklılığına sahip
  • 4

    GALAXY NOTE 9

    GALAXY NOTE 9

    Cihaz için 128 GB ve 512 GB depolama alanına sahip iki opsiyon sunuluyor.

  • 5

    GALAXY NOTE 9

    GALAXY NOTE 9
    Kullanıcılar micro SD kart desteği ile telefonlarının depolama limitini 1 TB’ye kadar çıkarabilecek.
  • 6

    HUAWEİ P20 PRO

    HUAWEİ P20 PRO
    Huawei P20 Pro'da 6.1 inç büyüklüğünde 1080x2240 (Full HD+) çözünürlüğünde OLED ekrana yer veriliyor.
  • 7

    HUAWEİ P20 PRO

    HUAWEİ P20 PRO
    8 çekirdeğe ev sahipliği yapan modelin batarya değeri 4 bin mAh.
  • 8

    HUAWEİ P20 PRO

    HUAWEİ P20 PRO
    Akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği ise 40 + 20 + 8 MP değerlere sahip üç arka kameraya sahip olması.
  • 9

    HUAWEİ P20 PRO

    HUAWEİ P20 PRO
    Huawei P20 Pro'da 24 MP'lik bir selfie kamerasına yani ön kameraya yer verildi.
  • 10

    HUAWEİ P20 PRO

    HUAWEİ P20 PRO
    Telefon Android 8.1 işletim sistemi ile geliyor.Huawei P20 Pro 128 GB depolama alanına sahip.

  • 11

    Samsung Galaxy S9+

    Samsung Galaxy S9+

    6.2 inç ekran 

  • 12

    Samsung Galaxy S9+

    Samsung Galaxy S9+

    64 GB depolama alanı 

  • 13

    Samsung Galaxy S9+

    Samsung Galaxy S9+

    6 GB RAM 

  • 14

    Samsung Galaxy S9+

    Samsung Galaxy S9+

    3 bin 500 mAh batarya 

  • 15

    Samsung Galaxy S9+

    Samsung Galaxy S9+
    12 MP kamera
  • 16

    iPhone X

    iPhone X

    5.8 inç ekran 

  • 17

    iPhone X

    iPhone X

    64, 256 GB depolama alanı 

  • 18

    iPhone X

    iPhone X

    3 GB RAM 

  • 19

    iPhone X

    iPhone X

    2 bin 716 mAh batarya 

  • 20

    iPhone X

    iPhone X
    12 MP kamera
  • 21

    Google Pixel XL

    Google Pixel XL
    5.5 inç ekran 

  • 22

    Google Pixel XL

    Google Pixel XL

    32 GB dahili depolama 

  • 23

    Google Pixel XL

    Google Pixel XL

    4GB RAM 

  • 24

    Google Pixel XL

    Google Pixel XL

    3450 mAh batarya 

  • 25

    Google Pixel XL

    Google Pixel XL
    1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü
  • 26

    Samsung Galaxy Note 8

    Samsung Galaxy Note 8

    6.3 inç ekran 

  • 27

    Samsung Galaxy Note 8

    Samsung Galaxy Note 8

    64 GB depolama alanı 

  • 28

    Samsung Galaxy Note 8

    Samsung Galaxy Note 8

    6 GB RAM 

  • 29

    Samsung Galaxy Note 8

    Samsung Galaxy Note 8

    3 bin 300 mAh batarya 

  • 30

    Samsung Galaxy Note 8

    Samsung Galaxy Note 8
    12 MP kamera
  • 31

    GENERAL MOBİLE GM 8

    GENERAL MOBİLE GM 8
    5.7 inç ekran
  • 32

    GENERAL MOBİLE GM 8

    GENERAL MOBİLE GM 8
    32 GB depolama
  • 33

    GENERAL MOBİLE GM 8

    GENERAL MOBİLE GM 8
    3 GB RAM
  • 34

    GENERAL MOBİLE GM 8

    GENERAL MOBİLE GM 8
    3 bin 75 mAh batarya
  • 35

    GENERAL MOBİLE GM 8

    GENERAL MOBİLE GM 8
    13 MP kamera
  • 36

    Samsung Galaxy S7

    Samsung Galaxy S7

    5.1 inç ekran 

  • 37

    Samsung Galaxy S7

    Samsung Galaxy S7

    32 GB dahili dahili depolama 

  • 38

    Samsung Galaxy S7

    Samsung Galaxy S7

    4GB RAM 

  • 39

    Samsung Galaxy S7

    Samsung Galaxy S7

    3000 mAh batarya 

  • 40

    Samsung Galaxy S7

    Samsung Galaxy S7
    1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü
  • 41

    Samsung Galaxy S7 Edge

    Samsung Galaxy S7 Edge

    5.5 inç ekran 

  • 42

    Samsung Galaxy S7 Edge

    Samsung Galaxy S7 Edge

    32 GB dahili depolama 

  • 43

    Samsung Galaxy S7 Edge

    Samsung Galaxy S7 Edge

    4GB RAM 

  • 44

    Samsung Galaxy S7 Edge

    Samsung Galaxy S7 Edge

    3600 mAh batarya 

  • 45

    Samsung Galaxy S7 Edge

    Samsung Galaxy S7 Edge
    1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü
  • 46

    HTC U11

    HTC U11

    5.5 inç ekran 

     

  • 47

    HTC U11

    HTC U11

    64 GB depolama alanı 

  • 48

    HTC U11

    HTC U11

    4 GB RAM 

  • 49

    HTC U11

    HTC U11

    3 bin mAh batarya 

  • 50

    HTC U11

    HTC U11
    12 MP kamera
  • 51

    iPhone 7

    iPhone 7

    4.7 inç ekran 

  • 52

    iPhone 7

    iPhone 7

    32, 128, 256 GB dahili depolama 

  • 53

    iPhone 7

    iPhone 7

    2GB RAM 

  • 54

    iPhone 7

    iPhone 7

    1960 mAh batarya 

  • 55

    iPhone 7

    iPhone 7
    750x1334 ekran çözünürlüğü
  • 56

    iPhone 7 Plus

    iPhone 7 Plus

    5.5 inç ekran 

  • 57

    iPhone 7 Plus

    iPhone 7 Plus
    1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
  • 58

    iPhone 7 Plus

    iPhone 7 Plus

    32, 128, 256 GB dahili depolama 

  • 59

    iPhone 7 Plus

    iPhone 7 Plus

    3GB RAM 

  • 60

    iPhone 7 Plus

    iPhone 7 Plus

    2900 mAh batarya 

  • 61

    Google Pixel

    Google Pixel
    5 inç ekran 

  • 62

    Google Pixel

    Google Pixel

    32 GB dahili depolama 

  • 63

    Google Pixel

    Google Pixel

    4GB RAM 

  • 64

    Google Pixel

    Google Pixel

    2770 mAh batarya 

  • 65

    Google Pixel

    Google Pixel
    1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
  • 66

    Galaxy S8

    Galaxy S8

    5.8 inç ekran 

  • 67

    Galaxy S8

    Galaxy S8

    64 GB depolama 

  • 68

    Galaxy S8

    Galaxy S8

    4 GB RAM 

  • 69

    Galaxy S8

    Galaxy S8

    3 bin mAh batarya 

  • 70

    Galaxy S8

    Galaxy S8
    12 MP kamera
  • 71

    Galaxy S8 plus

    Galaxy S8 plus
    6.2 inç ekran 

  • 72

    Galaxy S8 plus

    Galaxy S8 plus

    64 GB hafıza 

  • 73

    Galaxy S8 plus

    Galaxy S8 plus

    4 GB RAM 

  • 74

    Galaxy S8 plus

    Galaxy S8 plus

    3 bin 500 mAh batarya 

  • 75

    Galaxy S8 plus

    Galaxy S8 plus
    12 MP kamera
  • 76

    iPhone 8

    iPhone 8

    4.7 inç ekran
  • 77

    iPhone 8

    iPhone 8
    64 GB'dan başlayan depolama seçenekleri
  • 78

    iPhone 8

    iPhone 8
    2 GB RAM
  • 79

    iPhone 8

    iPhone 8

    750x1334 (HD+) ekran çözünürlüğü

    1821 mAh pil

  • 80

    12 MP kamera


  • 81

    iPhone 8 Plus

    iPhone 8 Plus

    5.5 inç ekran


  • 82

    iPhone 8 Plus

    iPhone 8 Plus
    64 GB'dan başlayan depolama seçenekleri


  • 83

    iPhone 8 Plus

    iPhone 8 Plus
    3 GB RAM


  • 84

    iPhone 8 Plus

    iPhone 8 Plus
    1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü


  • 85

    iPhone 8 Plus

    iPhone 8 Plus
    2 bin 675 mAh batarya


  • 86

    iPhone 8 Plus

    iPhone 8 Plus
    12 MP kamera
  • 87

    LG G6

    LG G6

    5.7 inç ekran 

  • 88

    LG G6

    LG G6

    32 GB depolama alanı 

  • 89

    LG G6

    LG G6

    4 GB RAM 

  • 90

    LG G6

    LG G6

    3 bin 300 mAh batarya 

  • 91

    LG G6

    LG G6
    13 MP kamera
  • 92

    Huawei P10

    Huawei P10

    5.1 inç ekran 

  • 93

    Huawei P10

    Huawei P10

    64 GB depolama alanı 

  • 94

    Huawei P10

    Huawei P10

    4 GB RAM 

  • 95

    Huawei P10

    Huawei P10

    3 bin 200 mAh batarya 

  • 96

    Huawei P10

    Huawei P10
    12 MP kamera
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