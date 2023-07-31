PlayStation Store Türkiye'de oyunlara yüzde 100 zam yaptı (PS Store'da hangi oyunlara zam geldi?)

PlayStation Store üzerinde bulunan birçok oyunun Türkiye fiyatlarına zam geldi. Bazı oyunlar 2 bin TL seviyesini aşarken, bazı oyunlara ise yüzde 100'e yakın bir zam yapıldı. Pek' PS Store üzerinde hangi oyunlara zam geldi? İşte ayrıntılar...

PlayStation Store Türkiye'de oyunlara yüzde 100 zam yaptı (PS Store'da hangi oyunlara zam geldi?) - 1

PlayStation, Türkiye'de dijital mağazasında bulunan birçok oyuna yüzde 100'lük bir zam yaptı.

Yapılan fiyat güncellemesinin ardından çoğu oyun 1000 TL'nin üstüne çıktı. İşte zam yapılan oyunlardan öne çıkanlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ

PlayStation Store Türkiye'de oyunlara yüzde 100 zam yaptı (PS Store'da hangi oyunlara zam geldi?) - 2

ATOMIC HEART

Eski Fiyat: 1.199 TL

Yeni Fiyat: 2.199 TL

PlayStation Store Türkiye'de oyunlara yüzde 100 zam yaptı (PS Store'da hangi oyunlara zam geldi?) - 3

HIGH ON LIFE

Eski Fiyat: 599 TL

Yeni Fiyat: 1.079 TL

PlayStation Store Türkiye'de oyunlara yüzde 100 zam yaptı (PS Store'da hangi oyunlara zam geldi?) - 4

CUPHEAD

Eski Fiyat: 189 TL

Yeni Fiyat: 359 TL

PlayStation Store Türkiye'de oyunlara yüzde 100 zam yaptı (PS Store'da hangi oyunlara zam geldi?) - 5

FINAL FANTASY XVI

Eski Fiyat: 799 TL

Yeni Fiyat: 1.499 TL

PlayStation Store Türkiye'de oyunlara yüzde 100 zam yaptı (PS Store'da hangi oyunlara zam geldi?) - 6

NEED FOR SPEED: HEAT

Eski Fiyat: 999 TL

Yeni Fiyat: 1.799 TL

PlayStation Store Türkiye'de oyunlara yüzde 100 zam yaptı (PS Store'da hangi oyunlara zam geldi?) - 7

DARK SOULS REMASTERED

Eski Fiyat: 599 TL

Yeni Fiyat: 1.099 TL

PlayStation Store Türkiye'de oyunlara yüzde 100 zam yaptı (PS Store'da hangi oyunlara zam geldi?) - 8

RESIDENT EVIL 4

Eski Fiyat: 849 TL

Yeni Fiyat: 1.599 TL

PlayStation Store Türkiye'de oyunlara yüzde 100 zam yaptı (PS Store'da hangi oyunlara zam geldi?) - 9

STREET FIGHTER 6

Eski Fiyat: 849 TL

Yeni Fİyat: 1.599 TL

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