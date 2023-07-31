PlayStation Store Türkiye'de oyunlara yüzde 100 zam yaptı (PS Store'da hangi oyunlara zam geldi?)
PlayStation Store üzerinde bulunan birçok oyunun Türkiye fiyatlarına zam geldi. Bazı oyunlar 2 bin TL seviyesini aşarken, bazı oyunlara ise yüzde 100'e yakın bir zam yapıldı. Pek' PS Store üzerinde hangi oyunlara zam geldi? İşte ayrıntılar...
PlayStation, Türkiye'de dijital mağazasında bulunan birçok oyuna yüzde 100'lük bir zam yaptı.
Yapılan fiyat güncellemesinin ardından çoğu oyun 1000 TL'nin üstüne çıktı. İşte zam yapılan oyunlardan öne çıkanlar