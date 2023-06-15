PlayStation'a bulut oyun sistemi geliyor
Sony, PlayStation Plus Deluxe üyelerinin faydalanabileceği bulut oyun sistemini test ediyor. Bu özellikle beraber saklama alanınız dolmadan oyunları oynayabileceksiniz. İşte detaylar...
DEPOLAMA ALANI ETKİLENMEYECEK
Sony, şu anda PlayStation Plus kataloğu oyunları ve kullanıcıların PS Store'dan dijital olarak kütüphanelerine ekledikleri PS5 oyunları için bulut oyun sistemini deniyor.
Böylelikle kullanıcılar depolama alanlarını etkilemeden PS Plus oyun kataloğundaki veya dijital olarak PS Store'dan satın aldıkları oyunları oynayabilecekler.