PlayStation'a bulut oyun sistemi geliyor

DELUXE ÜYELERİNE ÖZEL

Bu özellikten faydalanabilmek için PlayStation 5'iniz olması ve PS Plus Deluxe aboneliğinizin bulunması gerekiyor.

Ayrıca haberde henüz bulut oyun sisteminin erken aşamada olduğu, Sony'nin önümüzdeki süreçte diğer ayrıntıları paylaşması beklendiği ifade edildi.