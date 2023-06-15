PlayStation'a bulut oyun sistemi geliyor

Sony, PlayStation Plus Deluxe üyelerinin faydalanabileceği bulut oyun sistemini test ediyor. Bu özellikle beraber saklama alanınız dolmadan oyunları oynayabileceksiniz. İşte detaylar...

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DEPOLAMA ALANI ETKİLENMEYECEK

Sony, şu anda PlayStation Plus kataloğu oyunları ve kullanıcıların PS Store'dan dijital olarak kütüphanelerine ekledikleri PS5 oyunları için bulut oyun sistemini deniyor. 

Böylelikle kullanıcılar depolama alanlarını etkilemeden PS Plus oyun kataloğundaki veya dijital olarak PS Store'dan satın aldıkları oyunları oynayabilecekler.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

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DELUXE ÜYELERİNE ÖZEL

Bu özellikten faydalanabilmek için PlayStation 5'iniz olması ve PS Plus Deluxe aboneliğinizin bulunması gerekiyor.

Ayrıca haberde henüz bulut oyun sisteminin erken aşamada olduğu, Sony'nin önümüzdeki süreçte diğer ayrıntıları paylaşması beklendiği ifade edildi.

PlayStation'a bulut oyun sistemi geliyor - 3

PS PLUS ABONELİK ÜCRETLERİ

PS Plus'ın Türkiye'de abonelik fiyatları ise şöyle:

  • Aylık Essential : 40 TL
  • 3 Ay Essential : 100 TL
  • 12 Ay Essential: 240 TL

  • Aylık Extra: 60 TL
  • 3 Ay Extra: 165 TL
  • 12 Ay Extra: 400 TL

  • Aylık Deluxe: 70 TL
  • 12 Ay Deluxe: 190 TL
  • 12 Ay Deluxe: 460 TL
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