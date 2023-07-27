PS Plus Ağustos 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Ağustos ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?)
PlayStation, Plus üyeliği alan herkese o ay belirlediği oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleme olanağı sağlıyor. Sony, Ağustos ayında PS Plus üyelerine vereceği oyunları duyurdu. Peki PS Plus Ağustos 2023'te hangi ücretsiz oyunları verecek? İşte ayrıntılar...
Sony, PlayStation Plus aboneliği bulunan kullanıcılarına her ay düzenli olarak 3 oyun veriyor. Şirket, PS Plus aboneleri için Ağustos ayında vereceği oyunları duyurdu.