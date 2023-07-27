PS Plus Ağustos 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Ağustos ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?)

PlayStation, Plus üyeliği alan herkese o ay belirlediği oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleme olanağı sağlıyor. Sony, Ağustos ayında PS Plus üyelerine vereceği oyunları duyurdu. Peki PS Plus Ağustos 2023'te hangi ücretsiz oyunları verecek? İşte ayrıntılar...

PS Plus Ağustos 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Ağustos ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 1

Sony, PlayStation Plus aboneliği bulunan kullanıcılarına her ay düzenli olarak 3 oyun veriyor.  Şirket, PS Plus aboneleri için Ağustos ayında vereceği oyunları duyurdu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

PS Plus Ağustos 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Ağustos ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 2

DEATHS DOOR

PS Plus Ağustos 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Ağustos ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 3

DREAMS

PS Plus Ağustos 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Ağustos ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 4

PGA TOUR 2K23

PS Plus Ağustos 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Ağustos ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 5

PlayStation'ın Ağustos ayında vereceği Plus oyunları bu şekildeydi. Oyunseverler, 1 Ağustos tarihinden itibaren 4 Eylül'e kadar bu oyunları kütüphanelerine ekleyebilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER