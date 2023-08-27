PS Plus Eylül 2023'te hangi oyunları ücretsiz verecek?
PlayStation Plus aboneleri Eylül ayında hangi oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebileceklerini merak ediyordu. Peki PS Plus Eylül ayında hangi oyunları ücretsiz olarak verecek? İşte ayrıntılar...
RESMİ DUYURU TARİHİ BELLİ OLDU
PS Plus kullanıcıları PlayStation'ın Eylül 2023 oyunlarını açıklamasını merakla bekliyor.
Express'in haberine göre Sony ücretsiz oyunların listesini resmi olarak 30 Ağustos'ta açıklayacak. Bu oyunlar hem PS4 hem de PS5 konsollarında oynanabilir olacak.
Açıklamanın ardından 5 Eylül'den itibaren PS Plus aboneleri oyunları kütüphanelerine ekleyebilecek.
İşte Eylül ayında PS Plus abonelerine ücretsiz sunulması beklenen oyunlar;