PS Plus Eylül 2023'te hangi oyunları ücretsiz verecek?

PlayStation Plus aboneleri Eylül ayında hangi oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebileceklerini merak ediyordu. Peki PS Plus Eylül ayında hangi oyunları ücretsiz olarak verecek? İşte ayrıntılar...

PS Plus Eylül 2023'te hangi oyunları ücretsiz verecek? - 1

RESMİ DUYURU TARİHİ BELLİ OLDU

PS Plus kullanıcıları PlayStation'ın Eylül 2023 oyunlarını açıklamasını merakla bekliyor.

Express'in haberine göre Sony ücretsiz oyunların listesini resmi olarak 30 Ağustos'ta açıklayacak. Bu oyunlar hem PS4 hem de PS5 konsollarında oynanabilir olacak.

Açıklamanın ardından 5 Eylül'den itibaren PS Plus aboneleri oyunları kütüphanelerine ekleyebilecek.

İşte Eylül ayında PS Plus abonelerine ücretsiz sunulması beklenen oyunlar;

TEKNOLOJİ HABERLERİ

PS Plus Eylül 2023'te hangi oyunları ücretsiz verecek? - 2

NİER: AUTOMATA

PS Plus Eylül 2023'te hangi oyunları ücretsiz verecek? - 3

LİTTLE NİGHTMARES 2

PS Plus Eylül 2023'te hangi oyunları ücretsiz verecek? - 4

HITMAN 3

PS Plus Eylül 2023'te hangi oyunları ücretsiz verecek? - 5

Geçtiğimiz Ağustos ayında PS Plus PGA Tour 2K23, Dreams ve Death's Door oyunlarını aboneleriyle buluşturmuştu. Henüz bu oyunları kütüphanenize eklemediyseniz süre dolmadan bunu gerçekleştirebilirsiniz.

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