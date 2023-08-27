PS Plus Eylül 2023'te hangi oyunları ücretsiz verecek?

RESMİ DUYURU TARİHİ BELLİ OLDU

PS Plus kullanıcıları PlayStation'ın Eylül 2023 oyunlarını açıklamasını merakla bekliyor.



Express'in haberine göre Sony ücretsiz oyunların listesini resmi olarak 30 Ağustos'ta açıklayacak. Bu oyunlar hem PS4 hem de PS5 konsollarında oynanabilir olacak.



Açıklamanın ardından 5 Eylül'den itibaren PS Plus aboneleri oyunları kütüphanelerine ekleyebilecek.

İşte Eylül ayında PS Plus abonelerine ücretsiz sunulması beklenen oyunlar;