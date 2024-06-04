PS Plus Haziran 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Haziran 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?)

PlayStation, Plus üyeliği alan herkese o ay belirlediği oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleme olanağı sağlıyor. Sony, Haziran ayında PS Plus üyelerine vereceği oyunları duyurdu. Peki PS Plus Haziran 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek? İşte ayrıntılar... (PlayStation Plus / PS Plus Haziran 2024 oyunları)

PS Plus Haziran 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Haziran 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 1

PlayStation, PS Plus aboneleri için Haziran ayında ücretsiz dağıtacağı oyunları duyurdu.

İşte PS Plus'ın Haziran 2024'te dağıtacağı oyunlar;

TEKNOLOJİ HABERLERİ

PS Plus Haziran 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Haziran 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 2

STREETS OF RAGE 4

PS Plus Haziran 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Haziran 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 3

AEW FİGHT FOREVER

PS Plus Haziran 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Haziran 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 4

SPONGEBOB SQUAREPANTS: THE COSMİC SHAKE

PS Plus Haziran 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Haziran 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 5

EA SPORTS FC 24 GELİŞMESİ

Ayrıca, EA Sports FC 24'ün (Mayıs Aylık Oyunlar serisinin bir parçası) 18 Haziran'a kadar mevcut PS Plus aboneleri tarafından kütüphanelerine eklenebilecek.

PS Plus Haziran 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Haziran 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 6

4 Haziran'da tüm PlayStation Plus üyeleri, Yeti Felix Freezebeard'ın avatarını içeren Roblox Paketini de indirebilecek.

PS Plus Haziran 2024 oyunları belli oldu (PlayStation Plus Haziran 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?) - 7
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