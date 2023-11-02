PS Plus Kasım 2023 oyunları duyuruldu (PlayStation Plus Kasım ayında hangi oyunları ücretsiz verecek?)
PlayStation, Plus üyeliği alan herkese o ay belirlediği oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleme olanağı sağlıyor. Sony, Kasım ayında PS Plus üyelerine vereceği oyunları duyurdu. Peki PS Plus Kasım 2023'te hangi oyunları ücretsiz verecek? İşte ayrıntılar...
PlayStation, her ay kullanıcıların ücretsiz olarak 3 oyunu kütüphanelerine eklemesine olanak sağladığı Plus oyunlarının Kasım ayı serisini duyurdu.
Yalnızca Plus abonelerinin yararlanabileceği özellikte Kasım ayı için duyurulan oyunlar şöyle;